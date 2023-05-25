我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

推特總部要搬家了？馬斯克暗示：可能遷出舊金山

字節跳動中國員工 可取得美用戶個資 紐時：駕照、地址全洩

本田2026年賽季重返F1 提供阿斯頓馬丁車隊引擎

中央社／東京24日綜合外電報導
日本本田技研工業將從2026年賽季重返一級方程賽車賽事。（美聯社）
日本本田技研工業將從2026年賽季重返一級方程賽車賽事。（美聯社）

日本本田技研工業今天宣布，將從2026年賽季重返一級方程式（Formula One）賽車賽事，屆時將以引擎提供商身分提供英國阿斯頓馬丁（Aston Martin）車隊引擎等裝置。

過去身為賽車運動最高殿堂F1引擎提供商的日本本田技研工業（Honda Motor Co.）2020年10月宣布，2021賽季結束後退出F1。本田當年供應紅牛車隊引擎。

日本經濟新聞報導，本田從1964年首度參與F1以來，反覆退出後又加入，最近一次退出是2021年，這次是第5度再戰F1。

讀賣新聞報導，本田今天宣布將從2026年賽季起提供車隊引擎重返F1賽事，屆時將是本田時隔5年重返F1。F1預計從2026年強化二氧化碳排放限制，藉此向全球展現環保技術。

本田從2026年賽季起將提供英國阿斯頓馬丁車隊包括引擎在內的驅動裝置。F1目前採用由引擎及馬達搭配的混合動力方式。本田這次重返F1，將提供能提高馬達動力輸出、更為減少排放二氧化碳的引擎。

F1車界將從2026年賽季引進推動減少排放二氧化碳新規定，在燃料方面使用合成燃料。

本田社長三部敏宏今天上午在記者會上說，F1跟本田推動的碳中和目標一致，藉由參賽所獲得的技術研發及人才培育方面的價值重大。

F1 本田 日本

上一則

發表時間公佈 全新Lexus TX大型豪華休旅6月正式登場

延伸閱讀

俄羅斯稱已擊退跨境攻擊武裝分子 發布車隊逃離影像

俄羅斯稱已擊退跨境攻擊武裝分子 發布車隊逃離影像
美國外交車隊在奈及利亞遇持槍襲擊 4人死亡、3人被綁

美國外交車隊在奈及利亞遇持槍襲擊 4人死亡、3人被綁
南加河濱市兩車對撞大車禍 5人傷勢嚴重

南加河濱市兩車對撞大車禍 5人傷勢嚴重
IMF：中國今年GDP有望增5.2% 續為亞太、世界經濟成長引擎

IMF：中國今年GDP有望增5.2% 續為亞太、世界經濟成長引擎

熱門新聞

全國道路交通安全局下令田納西州的ARC公司召回有安全之虞的6700萬個安全氣囊充氣機，但遭ARC拒絕。(美聯社)

美3300萬輛車安全氣囊充氣機恐炸出碎片 多數駕駛不知

2023-05-18 22:28
全新Lexus TX偽裝測試車。（取材自Motor 1）

Toyota Gran Highlander豪華版 Lexus TX密西根測試被捕獲

2023-05-19 02:23
全新Lexus TX大型豪華休旅預告發表。（取材自Lexus）

發表時間公佈 全新Lexus TX大型豪華休旅6月正式登場

2023-05-24 03:01
全新Lexus TX大型豪華休旅預告發表。(取材自Lexus)

正7人座的美式日系休旅來了 全新Lexus TX預告發表

2023-05-15 00:42
Kia Optima。(取材自Kia)

安全更新沒用？Kia Optima車主回廠升級 隔天車就被偷

2023-05-20 00:45
（取材自Tesla Daily YouTube）

Cybertruck有望在年底前交付 馬斯克預告發表特斯拉2款新作

2023-05-18 03:50

超人氣

更多 >
有隱情？國泰空服員工會發信：痛心眾多不實指控

有隱情？國泰空服員工會發信：痛心眾多不實指控
美退休族平均月花4345元 「這4項」是主要開銷

美退休族平均月花4345元 「這4項」是主要開銷
債務違約誰將首當其衝？專家：社安金、退休軍俸領取者

債務違約誰將首當其衝？專家：社安金、退休軍俸領取者
法拉盛珠寶店搶案 百日內破案…犯案團伙頭目恐關11年

法拉盛珠寶店搶案 百日內破案…犯案團伙頭目恐關11年
19歲女兒住家裡 父母收租金 網友嘩然

19歲女兒住家裡 父母收租金 網友嘩然