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安全更新沒用？Kia Optima車主回廠升級 隔天車就被偷

記者趙駿宏／即時報導
Kia Optima。(取材自Kia)
Kia Optima。(取材自Kia)

從2022年夏天開始，在社交軟體TikTok上就瘋傳竊車挑戰影片，只要是Hyundai和Kia未配置晶片鑰匙的車款，都能用USB充電線輕鬆發動車輛開走，引發不少竊盜事件。這導致Hyundai與Kia必須召回總數超過800萬輛不同的車型。不過近期卻傳出有車主召回更新後車子居然不到24小時就被偷走的情況，這也是Kia在宣布更新後的第一起盜竊事件。

這兩家南韓車廠針對盜竊事件採取了行動，並透過召回活動實施軟體更新來改進防盜措施。不過在宣布安全更新後，又產生了一位受害者，住在紐奧良的19歲車主Taylor Rose。他的2020 Kia Optima在4月15時被偷走，且在不到15個小時前，他才剛回原廠進行防盜軟體更新。

接受當地電視台WWLTV採訪時Taylor Rose表示：「他無法相信會發生這種事，他早上出門回來後，他的停車位上就只剩一塊後窗，我的Optima被偷了。而我在昨天才從原廠更新完回來。」而Kia方面則告訴媒體，這是第一起在安裝軟體更新後所發生的盜竊案。

來源：WWLTV

幾天後，Taylor Rose的Kia Optima被尋獲，當然車頭已經被撞的稀巴爛，車內安全氣囊也爆開，在鑰匙孔上很明顯的插著一條USB線。

而Taylor Rose的父親，同時也是杰斐遜教區的警長Scott Rose對此Kia的軟體更新表達不滿，為何軟體更新了之後還會如此容易遭竊，且跟之前一樣僅用一條USB線就可犯案。

Taylor Rose的Kia Optima被尋獲後，被發現竊賊仍是用USB線作...
Taylor Rose的Kia Optima被尋獲後，被發現竊賊仍是用USB線作案。(取材自WWLTV影片)

2022年紐奧良四分之一的汽車盜竊案是Hyundai和Kia的車款。而位於紐奧良的杰斐遜教區在2023年第一季遭竊的154輛汽車中，有52輛是Hyundai和Kia汽車。因此Hyundai和Kia推出了針對2011年至2021年未配置晶片鑰匙的車輛軟體更新。據國家公路交通安全管理局稱，約有840萬輛汽車符合召回更新。

在車子找回後並處理完畢後，Taylor Rose的保險公司為他提供了租賃車方案，但由於他還未滿25歲，所以無法租車。因此Rose除了要處理保險事宜外，還得尋找另一輛安全性更好的車款。

Hyundai 汽車 晶片

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