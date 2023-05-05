Mercedes-AMG C 43德國霍根海姆賽道圈速出爐 能贏過BMW M340i嗎？

Mercedes-AMG C 43 4MATIC。（圖／Mercedes-Benz）

大家最喜歡的《Sport Auto》刷圈紀錄榜又來啦！這次專門進行賽道實測的德國 媒體《Sport Auto》找來了舍棄V6引擎，改用全新電子渦輪四缸M139I引擎加上48V的Mercedes-AMG C 43來跑賓士自家主場德國霍根海姆賽道(Hockenheimring)，來探究全新C 43的實力究竟在哪裡。

《Sport Auto》本次採用Mercedes-AMG C 43 Sedan車型，配備2.0升四缸渦輪增壓引擎，有408hp/51kg-m的動力，而搭載的48V輕油電BSG系統可額外輸出14hp馬力，並且還有4MATIC四輪驅動系統和後輪轉向。測試車使用的輪胎為Michelin Pilot Sport 4S M01，在第4到6彎之間的Parabolika高速路段跑出了234km/h的速度，最終成績為2分02秒03。

Mercedes-AMG C 43 4MATIC在霍根海姆高速路段跑出234km/h的極速。（圖／截自YouTube：Sport Auto）

在德國霍根海姆賽道跑出2分02秒03，對於一輛豪華性能轎車二當家來說，算是相當可圈可點的成績。而Mercedes-AMG C 43的直接對手不用多說，當然就是BMW M340i，根據《Sport Auto》榜上的紀錄顯示，他們使用BMW M340i xDrive Limousine跑出了2分01秒2的成績，要比AMG C43 Sedan快上1.1秒。至於旅行車版本的M340i xDrive Touring則是2分02秒7的成績。

《Sport Auto》在這條賽道上測試中最快的車款是McLaren Senna，單圈時間達到驚人的1分40秒8 ，其次是Mercedes AMG GT Black Series有1分43秒3的成績，第三名則是Porsche 911 GT2 RS MR的1分43秒5。此外，在這份榜單上Ford Focus ST(Mk4)雖然敬陪末座，但僅有280hp馬力的它也跑出了2分04秒8的單圈秒數，其實力也不容小覷。