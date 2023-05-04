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又一時代告別 福特最後一輛6代野馬在密西根州廠下線

記者趙駿宏／即時報導
第六代Ford Mustang正式停產。（取材自Ford）
第六代Ford Mustang正式停產。（取材自Ford）

雖然車款改朝換代是一件稀鬆平常的事，但對於某些具有歷史意義的車款來說，就又代表了一個時代的終結，尤其是在Ford Mustang福特野馬跑車上絕對感觸良多。近日，最後一輛六代野馬也正式下線，這是一輛2.3 Ecoboost Coupe車型，同時也是野馬邁入第六代後首次出現的渦輪車型。

第六代2.3 Ecoboost是首款採用四缸渦輪增壓的野馬車型。（取材自Ford...
第六代2.3 Ecoboost是首款採用四缸渦輪增壓的野馬車型。（取材自Ford）

代號S550的第六代野馬Mustang於2013年12月5日首次亮相，並在2014年7月開始生產。為什麼說第六代野馬特別具意義呢？因為這是Ford第一款在全球上市和銷售的Mustang野馬跑車，且這次所有在車型上都配備了完全獨立的後懸吊（先前以扭力梁為主），再加上首次出現的2.3 Ecoboost四缸渦輪增壓車型，讓第六代野馬在全世界都獲得了不錯的銷售，成為全球最暢銷的雙門跑車。

在銷售九年以來，六代野馬以全新的歐風外觀、獨立後懸吊、六速手排和十速自排、2.3 EcoBoost和5.0 Coyote V8引擎，以及無數其他不斷改進的技術，如賽車全數位儀表板等，這些以全球化商品做為出發點的設計，加上影視作品的影響，使野馬的形象再次風靡全球。

第六代Ford Mustang正式停產。（取材自Ford）
第六代Ford Mustang正式停產。（取材自Ford）

隨著最後一輛牛津白的2.3 Ecoboost Mustang在密西根州的Flat Rock裝配廠下線，S550第六代野馬的時代正式於2023年4月6日結束。

新款S650第七代野馬將於今年夏天開始上市販售，總共配有三種動力總成。入門版本引擎仍然2.3 升 EcoBoost四缸引擎，輸出為315 hp和48.4kg-m。在GT車型則配備5.0升V8引擎，可輸出480 hp和57.4kg-m。性能版Dark Horse車型將V8引擎的輸出功率提高到 500 hp和57.8kg-m。

全新第七代Ford Mustang將在今年夏天開始上市販售。（取材自Ford）
全新第七代Ford Mustang將在今年夏天開始上市販售。（取材自Ford）

密西根州 賽車

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