通用汽車平價電動車Bolt賣這麼好 卻因為這原因要停產

生產Bolt的Orion廠明年重新開放後將生產電動皮卡，每年電動皮卡產能將達60萬輛。(路透)

通用汽車 公司（GM ）2016年推出的Chevrolet Bolt電動車 ，經過大幅降價成為美國最便宜的電動車後，去年銷量大幅成長50%。然而GM執行長巴拉（Mary Barra）上周二卻意外宣布，今年內將停產這款人人買得起的電動車。

GM將淘汰Bolt所採用的電池技術，轉而採用由通用汽車自行設計的構造，以配合新推出的電動車。GM高層表示，名為Ultium的新架構效能更佳，蓄航里程更遠， 還有一個和Bolt最大的不同之處在於，新技術能夠賺錢。

Bolt的短命歷史說明汽車製造商為了適應快速發展的電池技術所面臨的挑戰，也凸顯轉向新技術的潛在風險。

GM在2016年秋季推出這款車，想在特斯拉快速崛起之際，趕在其他車廠之前進軍電動車。不過，特斯拉Model 3仍在銷售排行榜上擊敗了Bolt。

接下來在2020年，Bolt發生數起著火的缺陷而大規模召回，成為GM發展電動車之路的一大困擾。

GM和電池供應商LG新能源發現電池問題出在LG工廠生產過程中有瑕疵，LG最終同意補償GM 19億美元的大部分召回費用。

儘管如此，Bolt多年來仍吸引了一群雖少但死忠的粉絲。在取得7500美元聯邦抵稅優惠之前，售價約3萬5000美元上下，被視為業界頭一個能在在單次充電時行駛大約380英里的平價電動車。

去年，GM經過召回事件後恢復銷售Bolt，售價調降至2萬5600美元後，已連續三季創下銷量紀錄。

Bolt停產後，美國電動車市場上將少了一個平價選擇。根據研究公司J.D. Power統計，美國3月電動車平均售價約為5萬6000美元，大約是Bolt起跳售價的兩倍。

GM計畫推出多款也算平價的電動車，以填補Bolt的空缺。GM表示，將在今年秋季推出價格為3萬美元的雪佛蘭Equinox電動SUV，可以滿足入門級買家的需求。

這也是GM電動車策略的一環，選擇重新配置現有工廠而不是另建新的工廠。

GM需要額外的產能，而且Bolt車款不像生產賺錢的燃油車有利潤。巴拉上周二表示，生產Bolt的Orion廠明年重新開放後，將擁有每年生產60萬輛電動皮卡的產能，其中包括增產GMC Hummer EV進度遲緩的一座底特律廠。