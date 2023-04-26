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作弊？Honda Civic Type R紐柏林北環最速紀錄 非標準版車型

記者張振群／即時報導
Honda Civic Type R重返德國紐柏林北環賽道最速前驅車寶座，但似乎沒有這麼簡單。（圖：Honda提供）
Honda Civic Type R重返德國紐柏林北環賽道最速前驅車寶座，但似乎沒有這麼簡單。（圖：Honda提供）

日前全球話題性能車Honda Civic Type R，於素有「黑色地獄」之稱的德國紐柏林北環賽道（Nurburgring）以7分44秒881成績，奪下前輪驅動量產車最速單圈紀錄。但，翌日就有媒體披露，這輛於紐柏林北環賽道創下新成績的Honda Civic Type R並非一般車型，而是原廠精心「調校」過後的版本。

媒體披露這輛創下新成績的Honda Civic Type R並非一般車型，而是原...
媒體披露這輛創下新成績的Honda Civic Type R並非一般車型，而是原廠精心「調校」過後的版本。（圖：Honda提供）

歐洲汽車媒體深入了解，這個紐柏林北環賽道前驅量產車的最新成績，是由一款特殊打造的Honda Civic Type R-S（暫定）所締造。相比Honda Civic Type R標準版，Honda Civic Type R-S就是為求最快成績的輕量化版本，移除車內空調、後車箱內隔板、停車輔助雷達、電動後視鏡等不必要設備，藉此擁有更輕的車重。

相比Honda Civic Type R標準版，這輛專門用來創紀錄的車型移除空調...
相比Honda Civic Type R標準版，這輛專門用來創紀錄的車型移除空調、後車箱內隔板、停車輔助雷達、電動後視鏡等不必要設備，藉此減輕重量。（圖：Honda提供）

不只輕量化，歐洲汽車媒體還發現這輛Honda Civic Type R-S穿著的是米其林（Michelin）Pilot Sport Cup 2 Connect特殊胎款，與Honda Civic Type R標準配置的米其林Pilot Sport 4S完全不同，在抓地力表現更強之下，速度當然也能更快、單圈秒數越短。而這些也都是創下紐柏林北環賽道最速紀錄不能忽略的要素。

不只減重，連輪胎也從原本標配的Michelin Pilot Sport 4S（圖...
不只減重，連輪胎也從原本標配的Michelin Pilot Sport 4S（圖示），換成抓地力更好的Pilot Sport Cup 2 Connect特殊胎款。（圖：Honda提供）

目前Honda Civic Type R-S詳細減去的重量不得而知，但根據上代（FK8）最終推出的Honda Civic Type R Limited Edition限量版，能比標準版車型再少去47kg重量，相信現行FL5世代車型也一定可以比照辦理。只是就以現在原廠產能完全無法應付的情況來說，就算真的推出Honda Civic Type R-S特別版，也不知道要等多久才能交車。

FK8世代最終推出的Honda Civic Type R Limited Edi...
FK8世代最終推出的Honda Civic Type R Limited Edition限量版，比標準版車型再少去47kg重量，相信現行FL5世代車型也一定可以比照辦理。（圖：Honda提供）

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