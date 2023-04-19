賓士、BMW、奧迪掌門齊聚上海車展 BMW來了半個董事會

BMW集團董事長齊普策。（取材自封面新聞）

今年的上海車展不僅吸引了上千家企業、百餘款全球首發車在此亮相，更是吸引了多名大型跨國車企全球董事會主席和全球CEO親臨現場。BMW集團更表示近半個董事會都到了車展，而BBA（賓士、BMW、奧迪）三家主流豪華車企的全球掌門人均未缺席。

澎湃新聞報導，BMW集團董事長齊普策18日在上海車展期間表示，「中國是未來所在」。他介紹，2013年以來BMW在全球交付超過50萬輛純電動車 。去年在中國市場，BMW純電車型的銷量幾乎翻了一倍。預計今年純電動車型將占集團全球銷量的15%，到2030年前純電動車型將占集團全球銷量的一半以上。

就在車展開幕前的17日，BMW大中華區總裁兼首席執行官高樂，在BMW「創想未來之夜」開場全程用中文致辭，足見其對中國市場的重視。高樂反覆強調BMW「家在中國」，更表示BMW集團近半個董事會都來到了活動現場。

本屆車展上，BMW集團旗下四大品牌BMW、MINI、Motorrad和勞斯萊斯均以電動化陣容亮相，其中，三款BMW電動化車型為全球首發，包括創新純電動BMW i7 M70L、插電式混合動力的BMW XM Label Red限量版、中國國產創新純電動BMW iX1。另外還有插電式混合動力全新BMW M760Le和純電動勞斯萊斯閃靈（Spectre）兩款頂級豪華電動車在中國首發。

中國市場以及上海車展的重要性，從外企高管抵華時間就可以看出些許端倪。賓士首席執行官康林松（Ola Kllenius）很早就抵達中國。據工信微報，4月12日，工信部長金壯龍在北京 會見康林松一行，就賓士集團在華業務發展情況、L3級自動駕駛等先進技術應用與支持等進行交流。

康林松表示，賓士集團願繼續加大在華投資，與中方商業夥伴在研發、生產、採購等領域深化合作。康林松在上海車展期間提到，「中國是梅賽德斯-賓士最大的市場，也是梅賽德斯-邁巴赫品牌最重要的市場之一。」在接受彭博採訪時他還表示，公司計劃今年將全球電動汽車 銷量翻一番。康林松稱，「中國是一個競爭激烈的市場，新興造車企業也不可小覷。」

本次車展，賓士帶來了包含1款全球首秀、5款中國首秀、7款中國上市的共27款重磅車型陣容亮相，包括全新梅賽德斯-邁巴赫EQS純電SUV、國產全新EQE純電SUV等。

本次上海車展中，BBA（賓士、BMW、奧迪）三家主流豪華車企的全球掌門人均未缺席，奧迪汽車董事會主席杜思曼同樣現身上海車展。他表示，「奧迪正積極推動在華業務轉型，充分滿足中國客戶的獨特需求是戰略核心，公司正透過位於北京的全新奧迪中國研發中心和位於長春的奧迪首個純電動車型生產基地，持續強化本土研發實力與生產能力。」

奧迪中國總裁溫澤岳表示，奧迪已經為在華業務的發展制定了清晰的規劃，我們的目標是重塑品牌在華電動出行。奧迪攜手中國一汽和上汽集團，首次以新能源車型陣容亮相2023上海車展。在本屆車展上，基於MEB純電平台的奧迪Q4 e-tron和奧迪Q5 e-tron兩款量產車型正式與公眾見面。此外，基於PPE平台打造的奧迪urbansphere概念車也一同現身車展。