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別小看日行燈 澳洲研究可將事故風險降低8.8%

記者陳威任／即時報導
日行燈有助於減少黎明或黃昏的事故產生。圖為第四代FitU型LED日行燈。(記者陳威任／攝影)
日行燈有助於減少黎明或黃昏的事故產生。圖為第四代FitU型LED日行燈。(記者陳威任／攝影)

現在所有新車都配備的日行燈設計，乍看之下可能不起眼，但其實是有助於降低意外事故機率。根據澳洲墨爾本蒙納許大學（Monash University）事故研究中心最近進行的一項研究發現，配備日行燈 (DRL) 的車輛比沒有配備日行燈的車輛更有可能避免基於能見度的碰撞。

這項發表在《安全研究雜誌》上的研究使用了新南威爾士州、維多利亞州、昆士蘭州和西澳大利亞州的警方數據來估計日行燈在多大程度上降低了非夜間多車碰撞的風險，該研究發現，與日行燈相關的風險在統計上顯著降低了8.8%，與明亮的日光相比，在較高的速度下以及黎明和黃昏期間的風險降低幅度更大。

研究中使用的數據是警方報告的2010年至2017年發生的事故傷亡事故數據，研究作者透過車輛識別號碼來確定哪些汽車具有日行燈。在日光條件下，該研究發現與有日行燈的車款碰撞風險降低了7.6%，而在黎明或黃昏時，碰撞風險降低了20.3%。

該研究得出結論，結果提供了明確的證據，表明日行燈應被視為對所有新車輛的強制要求。日行燈在世界許多地方已經是強制性的，歐盟從2011年開始規定出廠的新車一律要具備日行燈，台灣則於2017年起要求新出廠的機車、2018年起出廠的小型車，以及2019年起出廠的大型車需具備日行燈。

但另外有一點要特別注意是，有些車主會在啟用日行燈的情況下，誤以為在夜間行車有打開頭燈，反而更加危險，建議如果有自動頭燈功能盡量多使用，夜晚行車不要使用日行燈。

澳洲 汽車 歐盟

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