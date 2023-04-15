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喜歡新車特殊氣味？ 研究：來自致癌化學物

喜歡新車特殊氣味？ 研究：來自致癌化學物

編譯徐薏茹／綜合15日電
最新研究發現，新車氣味事實上來自致癌的化學物質。圖為示意圖。(美聯社)
最新研究發現，新車氣味事實上來自致癌的化學物質。圖為示意圖。(美聯社)

「物理科學細胞報導」(Cell Reports Physical Science)期刊刊登的一項研究發現，許多人喜愛的新車氣味事實上來自致癌的化學物質。

皮革混合塑膠會呈現類似汽油的氣味，這種氣味在高溫環境會變得更加強烈。

每天坐在車內30分鐘就可能暴露於致癌物質甲醛(formaldehyde)、乙醛(acetaldehyde)的危險水平中。這些化學物質與骨髓性白血病和鼻腔癌等罕見癌症相關。

甲醛、乙醛均用於車子內部，研究顯示暴露於高濃度的甲醛可能導致骨髓性白血病與罕見癌症。

最新研究發現，新車氣味事實上來自致癌的化學物質。圖為示意圖。(美聯社)
最新研究發現，新車氣味事實上來自致癌的化學物質。圖為示意圖。(美聯社)

乙醛被聯邦環保署(EPA)列為可能的人類致癌物質，研究表明實驗老鼠吸入乙醛後，鼻腔長出腫瘤的機率增加。

哈佛大學和北京理工大學的研究員將新車停放在室外連續12天，監測新車空氣中20種常見化學物質的濃度。

研究員以吸氣、攝入與皮膚吸收等吸收方式估算，發現駕駛員「有高度的健康風險」。

科學家發現，這些化學物質的含量超過中國針對車內空氣品質的國家安全標準。甲醛的含量比限制門檻多出35%。乙醛的含量比國家標準多出61%。

「物理科學細胞報導」的這項研究與2021年一個類似研究的結果呼應。

河濱加州大學(University of California, Riverside)研究員發現致癌物苯和甲醛在汽車通勤的短短20分鐘期間就突破安全水平。

2018年福特汽車(Ford)收到中國客戶的投訴，表示不喜歡新車氣味，於是該公司想方設法去除這一特有的氣味，甚至提交移除氣味處理的專利申請。

福特的方法是將車停在烈陽下，打開汽車窗戶，啟動引擎、暖氣和風扇，直到氣味消散。

這一氣味由皮革、塑膠、乙烯基(vinyl)易揮發的有機化合物所引起。用於附著與密封的汽車零件也可能生成這種氣味。

汽車 致癌 癌症

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