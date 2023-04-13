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電動車頻傳起火 南韓車主籲規定地下室不得設充電椿

記者雷光涵／即時報導
處理電動車火災是現在消防單位棘手的問題之一，在地下停車場起火燃燒撲滅更為困難。(路透)
處理電動車火災是現在消防單位棘手的問題之一，在地下停車場起火燃燒撲滅更為困難。(路透)

處理電動車火災是現在消防單位棘手的問題之一，在地下停車場起火燃燒撲滅更為困難。南韓愈來愈多電動車主呼籲，政府應規定充電椿須設於地面。

南韓交通部指出，2022年底南韓有38.9萬餘輛電動車，比2021年增68.4%。電動車普及，充電椿隨之增加，去年底全韓有20.5萬個充電設備。南韓規定有100戶以上的社區大廈與擁有50個以上停車位的公共設施及公家停車場，必須設置充電椿。

電動車火災件數逐年增加，2020年11件、2021年24件，到2022年發生44件，主要原因是鋰電池故障、過度充電、電池過熱等。消防專家表示，電動車火災難以撲滅，在地下室救火難度更高。電動車的核心零件一旦起火，瞬間高溫1000度以上，完全消滅一般要8個小時。

但是首爾等市中心因寸土寸金，停車場常設在地下室。韓國大德大學未來汽車學系教授李浩根（音譯）指出，政府有必要規定，電動車充電設備須在地面，或是只能設在離地下停車場出口最近的車位。

車禍撞擊、過度充電等會造成電動車電池燃燒以外，日本防災教育訓練中心指出，天災之後，電動車也很危險。比如颱風、漲潮，水淹車輛，鋰電池非常可能慢慢自燃，像一個不定時炸彈。防災中心說，火災發生時，民眾千萬不要基於善意前去滅火或是試圖求人，立即離開現場，才能保護自己。

電動車 南韓 車禍

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