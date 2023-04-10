我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

解放軍對台軍演 山東艦編隊參加、轟6K掛實彈

「滾滾紅塵」余老闆 港星吳耀漢逝世 享壽83歲

給別人載坐汽車後座不禮貌？汽車座位是有乘車禮儀的

聯合新聞網／即時報導
不少網友指出給他人乘載時，未經詢問坐汽車後座很不禮貌。（示意圖／ingimage）
不少網友指出給他人乘載時，未經詢問坐汽車後座很不禮貌。（示意圖／ingimage）

乘車禮儀知多少？近日有網友因先前不愉快的乘車經驗，因而好奇「給人載坐後座很不禮貌嗎？」，對此許多網友指出，坐後座本來就不禮貌，有些人會在意被當成司機，優先順序為：「副駕駛座>左後座>右後座」，除非是上司則倒過來，並建議可以事先問清楚。

有網友在PTT發文表示，過去曾擔任活動的工作人員，當時主管請友人幫忙載工讀生至指定地點，未料原PO上車後，坐在後座，對方竟然暴怒，他補充當下只是覺得後座比較空，此外自己也不會開車、沒駕照，無法擔任「副駕駛」提供行駛上的幫助，因此不解詢問「坐前面後面會差很多嗎？給人載坐後座很不禮貌嗎？」

貼文一出，許多網友表示確實是禮貌問題，「有人會在意被當成司機」、「前座能坐，坐後座本來就很不禮貌，又不是司機，而且車子的座位有分次序的」、「優先度：副駕>左後>右後，除非你是上司就倒過來」、「有些人很重視這種優先度的東西，記一下不會太壞事」、「駕駛如沒特別說，都是先坐副駕」。

不過也有其他人留言，「不熟的人直接坐副駕才奇怪吧」、「給別人載，還是問一下，就不要再遇到一個會在意的」、「先問一下是禮貌，也因為有人會在意，但是為了這個就暴怒也沒什麼修養」、「對工讀生有什麼好計較的，我也不喜歡不熟的人坐副駕」、「工作場合的話會介意，但是不會暴怒，能跟對方溝通就溝通，載家人朋友就隨便」。

駕照

上一則

特斯拉將在上海建儲能超級工廠 生產Megapack電池

延伸閱讀

駕照被偷遭多人盜用 洛杉磯男子：啼笑皆非

駕照被偷遭多人盜用 洛杉磯男子：啼笑皆非
駕照一年前被偷走 竟被多人使用 洛市男啼笑皆非

駕照一年前被偷走 竟被多人使用 洛市男啼笑皆非
德州公安廳坦承 遭犯罪集團騙走亞裔駕照 受害達4800人

德州公安廳坦承 遭犯罪集團騙走亞裔駕照 受害達4800人
重考960次終於拿到駕照 69歲勵志婦人還獲車商贈車

重考960次終於拿到駕照 69歲勵志婦人還獲車商贈車

熱門新聞

特斯拉旗艦車款Model S的售價今年第三度降價，比上月少5,000美元，自84,990美元起跳。(路透)

特斯拉再降價：Model S和X售價 今年第3度下調

2023-04-07 01:23
特斯拉公司向其廣大電動車用戶保證，「我們極其重視而且將永遠重視」客戶隱私。

車內監視器暴露駕駛人百態 特斯拉這樣說…

2023-04-07 13:55
特斯拉公布第1季的全球交車量為42萬2875輛車，創下新高紀錄。（美聯社）

降價有效 特斯拉Q1全球交車逾42萬輛創新高

2023-04-03 00:30
特斯拉中國3日發布充電新品「 CyberVault 充電樁」。圖取自特斯拉官方微博

特斯拉新品「CyberVault」上線 稱為中國市場量身打造

2023-04-03 17:32
電動車巨頭特斯拉過去曾保證自家車輛內的攝影機是以「保護顧客隱私而設計」，如今卻傳出員工爆料有許多車輛拍下的影片流傳至特斯拉員工的群組中。(美聯社)

前員工爆料…特斯拉「車載鏡頭影片大量外流」內部群組瘋傳

2023-04-07 01:01
特斯拉汽車業務資深副總裁朱曉彤。（路透）

特斯拉任命朱曉彤為汽車業務資深副總裁 成首要主管

2023-04-07 08:44

超人氣

更多 >
李坤城病逝享壽66歲 「爺孫戀」女友心疼「折磨他了」

李坤城病逝享壽66歲 「爺孫戀」女友心疼「折磨他了」
史上最爆笑客製蛋糕？他在Costco訂蛋糕 結果悲劇了

史上最爆笑客製蛋糕？他在Costco訂蛋糕 結果悲劇了
跟馬英九訪中 踢警車喊「反攻大陸」 政大法律系教授道歉

跟馬英九訪中 踢警車喊「反攻大陸」 政大法律系教授道歉
影后荷莉貝瑞超狂 全裸在陽台喝酒 正面重點還若隱若現

影后荷莉貝瑞超狂 全裸在陽台喝酒 正面重點還若隱若現
免費取貨營銷騙局 紐約9受害華人向FBI報案

免費取貨營銷騙局 紐約9受害華人向FBI報案