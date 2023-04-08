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環保署祭廢氣新規 2032電動車銷量提高10倍 占新車67%

記者胡玉立／即時報導
環保署長芮根將宣布汽車廢氣排放新規範，以確保提高電動車銷量。圖為波特蘭一處電動車充電站。(美聯社)
環保署長芮根將宣布汽車廢氣排放新規範，以確保提高電動車銷量。圖為波特蘭一處電動車充電站。(美聯社)

紐約時報8日報導，知情人士透露，環保署長芮根(Michael Regan)12日將在底特律宣布擬議中的汽車廢氣排放嚴格限制新規範，以確保電動汽車在2030年前占全美新車銷量54%到60%，到2032年升至64%到67%。美國去年純電動車銷量只占5.8%，新規旨將銷量提高十倍，對美國來說將是巨大飛躍，更是聯邦政府歷來最具雄心的氣候監管措施。

擬議中的法規將對汽車製造商構成重大挑戰。儘管幾乎各大車商都已大量投資電動車，但少有人承諾達到拜登政府設想的水平，許多公司也都面臨供應鏈問題，也不確定消費者購買電動車意願足不足以讓電動車在期限內占據大部分新車銷量。

迅速加快普及電動汽車，也需要其他重大變革，包括在全國建造數百萬電動車充電站、大修電網滿足充電站電力需求，及確保礦物等能源足以供應電池材料。

知情人士指出，新規範不會強制要求電動車占銷售額一定數量或百分比，但將要求汽車製造商確保每年銷售汽車總數不超過特定排放量限值；此嚴格限制將迫使車商確保到2032年有三分之二汽車銷量是純電動車。

擬議法規將經公眾評論期，也肯定會遇到法律挑戰，還可能是2024年總統大選一大議題，或遭未來政府取消或削弱。

代表國內外汽車商業團體「汽車創新聯盟」(Alliance for Automotive Innovation)執行長波雷拉(John Bozzella)表示，「這是艱鉅任務，簡直是汽車產業根基和汽車市場的全盤轉型。」

環保署發言人邁可洛斯(Maria Michalos)7日聲明未直接確認新目標，但表示該機構正按總統指示制定新標準，以加速過渡到零排放交通未來，保護人類與地球。

拜登去年8月簽署「2022年降低通膨法」(Inflation Reduction Act)，為購買電動車的消費者提供高達7500元稅收優惠，並為電池製造、關鍵礦物加工和採礦提供數十億元獎勵，協助刺激電動汽車需求。

汽車 電動車 拜登

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