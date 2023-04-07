鼓勵轉型電動車 拜登政府傳制定最嚴「汽車排廢」標準

拜登政府準備提議歷來最嚴格的汽車排廢限制標準。(美聯社)

彭博資訊報導，為了刺激電動車 需求，美國拜登 政府準備提議歷來最嚴格的汽車 排廢限制標準，但沒有強制要求改開電動車或禁止汽油車。

報導引述知情人士指出，美國下周三（12日）將在底特律宣布汽車、輕型卡車及大型卡車的溫室氣體排放新標準，預料將管理2027~2032車款會排放二氧化碳、會形成霧霾的氮氧化物及其他汙染物的排氣管，可能強制汽車製造商採用歐洲和中國大陸等市場已採用的廢棄管控裝置。

這是拜登政府要減少溫室氣體排放的多管齊下計畫之一，美國環保署正在制定這些新標準，本月稍後將提議針對電廠的溫室氣體排放新標準。主要美國車廠都希望這些標準只要實施幾年就好，特斯拉等電動車至仄商則堅持，政府應該把握當局投資充電與電池生產的機會，推動更嚴格的排廢限制。

美國環保署將否決一些環保人士希望制訂到2035年標準的請求，汽車製造商也在2月14日和白宮官員開會時，提醒電動車和減排的發展取決於他們無法掌控的因素，包括對充電肌腱和關鍵礦產的投資。

美國環保署的標準是以效能為基準，也就是每英里可允許的最大排放量，也未指定達標的具體技術，但電動車滿足要求的關鍵技術。環保署則以目前還在進行內部評估為由，拒絕評論新規內容，只表示正在根據拜登的乾淨能源進展制定新標準，並支持過渡到淨零探排運輸的未來。

根據乾淨空氣法，各州必須遵循聯邦政府的車輛排放標準，除非至少有一部分選擇跟進加州更嚴格的要求。限制汽車汙染是幫助美國履行巴黎氣候承諾的關鍵，美國已承諾將讓溫室氣體排放量降到比2005年水準低至少50%。