我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

不滿蔡麥會 中國再制裁哈德遜研究所、雷根圖書館

馬英九結束訪中：此行讓「九二共識」又活過來了

鼓勵轉型電動車 拜登政府傳制定最嚴「汽車排廢」標準

編譯簡國帆／綜合外電
拜登政府準備提議歷來最嚴格的汽車排廢限制標準。(美聯社)
拜登政府準備提議歷來最嚴格的汽車排廢限制標準。(美聯社)

彭博資訊報導，為了刺激電動車需求，美國拜登政府準備提議歷來最嚴格的汽車排廢限制標準，但沒有強制要求改開電動車或禁止汽油車。

報導引述知情人士指出，美國下周三（12日）將在底特律宣布汽車、輕型卡車及大型卡車的溫室氣體排放新標準，預料將管理2027~2032車款會排放二氧化碳、會形成霧霾的氮氧化物及其他汙染物的排氣管，可能強制汽車製造商採用歐洲和中國大陸等市場已採用的廢棄管控裝置。

這是拜登政府要減少溫室氣體排放的多管齊下計畫之一，美國環保署正在制定這些新標準，本月稍後將提議針對電廠的溫室氣體排放新標準。主要美國車廠都希望這些標準只要實施幾年就好，特斯拉等電動車至仄商則堅持，政府應該把握當局投資充電與電池生產的機會，推動更嚴格的排廢限制。

美國環保署將否決一些環保人士希望制訂到2035年標準的請求，汽車製造商也在2月14日和白宮官員開會時，提醒電動車和減排的發展取決於他們無法掌控的因素，包括對充電肌腱和關鍵礦產的投資。

美國環保署的標準是以效能為基準，也就是每英里可允許的最大排放量，也未指定達標的具體技術，但電動車滿足要求的關鍵技術。環保署則以目前還在進行內部評估為由，拒絕評論新規內容，只表示正在根據拜登的乾淨能源進展制定新標準，並支持過渡到淨零探排運輸的未來。

根據乾淨空氣法，各州必須遵循聯邦政府的車輛排放標準，除非至少有一部分選擇跟進加州更嚴格的要求。限制汽車汙染是幫助美國履行巴黎氣候承諾的關鍵，美國已承諾將讓溫室氣體排放量降到比2005年水準低至少50%。

電動車 汽車 拜登

上一則

特斯拉再降價：Model S和X售價 今年第3度下調

延伸閱讀

檢討報告認阿富汗撤軍「犯錯」 拜登政府怪川普決策

檢討報告認阿富汗撤軍「犯錯」 拜登政府怪川普決策
邦誼再生變？路透：巴拉圭恐棄台 美難著力

邦誼再生變？路透：巴拉圭恐棄台 美難著力
新聞評論／少了共和黨反共陳詞 麥卡錫晤蔡後發言很美國

新聞評論／少了共和黨反共陳詞 麥卡錫晤蔡後發言很美國
獲新資金…國稅局擬對富人加強查稅 稽核率拉高10倍

獲新資金…國稅局擬對富人加強查稅 稽核率拉高10倍

熱門新聞

二手車價格去年4月達頂峰後，近一年來逐月回跌，卻因供需失衡，3月又回漲。圖為紐約一家二手車行。(Getty Images)

全美二手車供不應求 價格再攀升 3000-5000元搶手

2023-03-31 23:20
經銷商老闆Richard Germain（右）將鑰匙交給米勒時，他的笑容全洋溢在臉上。（取材自Toyota）

佛州男16年愛車遭颶風淹沒想修… Toyota直接送他一台新的

2023-03-30 02:07
特斯拉公布第1季的全球交車量為42萬2875輛車，創下新高紀錄。（美聯社）

降價有效 特斯拉Q1全球交車逾42萬輛創新高

2023-04-03 00:30
特斯拉旗艦車款Model S的售價今年第三度降價，比上月少5,000美元，自84,990美元起跳。(路透)

特斯拉再降價：Model S和X售價 今年第3度下調

2023-04-07 01:23
特斯拉中國3日發布充電新品「 CyberVault 充電樁」。圖取自特斯拉官方微博

特斯拉新品「CyberVault」上線 稱為中國市場量身打造

2023-04-03 17:32
Tesla官網開賣傳統方向盤僅一周就銷售一空。（取材自Tesla）

Yoke方向盤不好用？Tesla開賣傳統方向盤 一周就賣光

2023-04-02 02:53

超人氣

更多 >
50歲以後 身邊至少要備有這3類營養補充品

50歲以後 身邊至少要備有這3類營養補充品
看似簡單…水煮蛋「完美」剝殼有訣竅

看似簡單…水煮蛋「完美」剝殼有訣竅
「老娘受夠了」校車司機不堪學生霸凌 車上飆罵網卻全挺她

「老娘受夠了」校車司機不堪學生霸凌 車上飆罵網卻全挺她
接到陌生來電千萬別先開口 AI詐騙3秒就能偷走你的聲音

接到陌生來電千萬別先開口 AI詐騙3秒就能偷走你的聲音
中國天空步道 張家界4人相約跳崖…3墜亡1服毒送醫不治

中國天空步道 張家界4人相約跳崖…3墜亡1服毒送醫不治