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2023紐約車展開幕 純電動越野、皮卡人氣高

中新社／紐約5日電
道奇Ram 1500 REV。（歐新社）
道奇Ram 1500 REV。（歐新社）

2023年紐約國際車展5日在紐約賈維茨會展中心啟幕，來自全球數十家車企的各式新車亮相，其中純電動越野和皮卡車型頗受關注。

在當天的媒體和行業日活動現場，通用、福特、寶馬、大眾、豐田、日產、道奇、賓利、勞斯萊斯、蘭博基尼、現代、起亞等車企共展出逾700款車型。主辦方表示，越來越多的消費者希望在紐約國際車展上購買他們第一輛新能源汽車，因此，純電動汽車和混合動力汽車今年繼續成為其展出重點。

本屆車展上，人氣最高的新車要屬純電動皮卡。當天首發亮相的道奇Ram 1500 REV周圍聚集的人一直最多。據介紹，道奇這款純電動皮卡最大可擁有805公里續航，超越目前市面上所有競品，並支持800伏快速充電，起步後4.4秒即可加速到96公里/小時。

紐約國際車展5日開幕。（路透）
紐約國際車展5日開幕。（路透）

此外，純電動越野車在本屆車展上也較受歡迎，寶馬iX、雪佛蘭開拓者、日產艾睿雅、現代艾尼氪5、起亞EV9等新款車型均表現不俗。為慶祝迪士尼成立100周年，現代汽車公司還在本屆車展上推出迪士尼主題特別版艾尼氪5，該車搭載迪士尼風格視覺裝飾和娛樂設施，可謂創意十足。

近年來，純電動汽車一直是全球汽車行業的發展趨勢。在本屆紐約國際車展啟幕當天舉行的世界汽車大獎頒獎典禮上，現代純電動艾尼氪6車型獲得了年度世界汽車、年度世界電動汽車和年度世界汽車設計三項大獎。

始於1900年的紐約國際車展，是北美地區歷史最悠久、規模最大的汽車展會。本屆紐約國際車展將在為期兩天的媒體和行業日活動後，4月7日至4月16日向公眾開放。

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