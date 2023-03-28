北美7-Eleven推出「7Charge」DC快充站 加州等搶先設置

北美7-Eleven將在北美推出「7Charge」DC快充站。（取材自7-Eleven）

隨著世界上的電動車 數量日益增加，充電站等設施的需求也日漸高漲，皆有相當多的新興第三方充電站能源供應商如雨後春筍般冒出。而相較於台灣有些站點是與充電站供應商合作，如萊爾富攜手特爾電力、7-Eleven與台泥儲能做搭配，北美的7-Eleven則是宣布推出自家專有的EV充電網路與APP。

特爾電力首度攜手萊爾富建快充站，只要一杯咖啡的時間就能續航100km。 （圖：三地能源提供）

位在花蓮DAKA園區，台泥儲能攜手7-ELEVEN所打造的結合綠能、儲能與充電服務新世代充電站。（取材自台泥儲能NHΩA.TCC）

近日，7-Eleven宣布其將在美國與加拿大陸續推出方便又可靠的充電服務體驗，這家便利商店更許下未來將成為北美最大的電動車快速充電「零售商」。目前7-Eleven在北美地區約有超過1.3萬家分店，不過7-Eleven並未說明將來要建設多少座充電站，僅先表示其將首先於佛州、德州、科羅拉多州與加州 開始設置充電站。

CCS1兩種充電介面示意圖。（記者陳威任／攝影）

另一方面，7-Eleven將要打造的北美充電網，並非是花費時間較久的AC交流電慢充，而是提升充電效率的DC快速直流充電站，並且提供CHAdeMO、CCS1兩種充電介面，不過相關的充電功率與收費標準仍尚待7-ELEVEN說明。

北美7-Eleven將在北美打造「7Charge」DC快充站充電網路。（取材自7-Eleven）

除了建設7Charge快充站外，7-Eleven還會為其推出專屬的7Charge App，而北美7-Eleven更強調自家的7Charge都會設置在光線明亮的超商 外，且每周7天、24小時都有人員管理。