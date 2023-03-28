我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

遏制哄抬油價 加州立法通過 全美首例

房價上演雙城記 西部12都會區跌 東部37都會區漲

北美7-Eleven推出「7Charge」DC快充站 加州等搶先設置

記者黃俐嘉／即時報導
北美7-Eleven將在北美推出「7Charge」DC快充站。（取材自7-Eleven）
北美7-Eleven將在北美推出「7Charge」DC快充站。（取材自7-Eleven）

隨著世界上的電動車數量日益增加，充電站等設施的需求也日漸高漲，皆有相當多的新興第三方充電站能源供應商如雨後春筍般冒出。而相較於台灣有些站點是與充電站供應商合作，如萊爾富攜手特爾電力、7-Eleven與台泥儲能做搭配，北美的7-Eleven則是宣布推出自家專有的EV充電網路與APP。

特爾電力首度攜手萊爾富建快充站，只要一杯咖啡的時間就能續航100km。 （圖：三...
特爾電力首度攜手萊爾富建快充站，只要一杯咖啡的時間就能續航100km。 （圖：三地能源提供）

位在花蓮DAKA園區，台泥儲能攜手7-ELEVEN所打造的結合綠能、儲能與充電服...
位在花蓮DAKA園區，台泥儲能攜手7-ELEVEN所打造的結合綠能、儲能與充電服務新世代充電站。（取材自台泥儲能NHΩA.TCC）

近日，7-Eleven宣布其將在美國與加拿大陸續推出方便又可靠的充電服務體驗，這家便利商店更許下未來將成為北美最大的電動車快速充電「零售商」。目前7-Eleven在北美地區約有超過1.3萬家分店，不過7-Eleven並未說明將來要建設多少座充電站，僅先表示其將首先於佛州、德州、科羅拉多州與加州開始設置充電站。

CCS1兩種充電介面示意圖。（記者陳威任／攝影）
CCS1兩種充電介面示意圖。（記者陳威任／攝影）

另一方面，7-Eleven將要打造的北美充電網，並非是花費時間較久的AC交流電慢充，而是提升充電效率的DC快速直流充電站，並且提供CHAdeMO、CCS1兩種充電介面，不過相關的充電功率與收費標準仍尚待7-ELEVEN說明。

北美7-Eleven將在北美打造「7Charge」DC快充站充電網路。（取材自7...
北美7-Eleven將在北美打造「7Charge」DC快充站充電網路。（取材自7-Eleven）

除了建設7Charge快充站外，7-Eleven還會為其推出專屬的7Charge App，而北美7-Eleven更強調自家的7Charge都會設置在光線明亮的超商外，且每周7天、24小時都有人員管理。

電動車 超商 加州

上一則

進入豪華品牌之列 特斯拉夠格嗎？

延伸閱讀

遏制哄抬油價 加州立法通過 全美首例

遏制哄抬油價 加州立法通過 全美首例
電動車馬達原料 鋼材面臨短缺

電動車馬達原料 鋼材面臨短缺
住房嚴重短缺 加州今年6法案推動

住房嚴重短缺 加州今年6法案推動
聯邦改器官移植系統 恐影響加州捐贈政策

聯邦改器官移植系統 恐影響加州捐贈政策

熱門新聞

Toyota在沙烏地阿拉伯的經銷商內，展售Camry油電混合車。(路透)

豐田Camry熱銷43年 卻將在日本國內停賣 原因曝光

2023-03-22 21:04
2022、2023年出廠的部分本田喜美型車輛，有行駛中方向盤卡住的情形，雖未出現傷亡事件，國家公路交通安全管理署已展開調查。圖為一輛2022年喜美車。(Getty Images)

本田「喜美」方向盤會卡住 1年逾百駕駛投訴

2023-03-21 22:24
在美國，想要取得汽車貸款已變得愈來愈難。（美聯社）

民眾申請車貸遭拒變多 車市景氣差又添跡象

2023-03-22 00:27
即使新車和二手車價格都已停止暴漲但根據凱利藍皮書，新車的平均交易價格仍高於疫情前。Getty Images

通膨趨緩 汽車價格為何仍居高不下？

2023-03-22 12:45
特斯拉（Tesla）在中國北京的展銷門市。(美聯社)

特斯拉在中國賣得比美便宜近一半 逼其他車廠割喉降價

2023-03-22 23:27
全新Polestar 4（中間）官方偽裝照露出。（取材自Polestar執行長Thomas Ingenlath Twitter）

「極星」對馬斯克下戰帖？全新Polestar 4偽裝車曝光

2023-03-23 20:14

超人氣

更多 >
田州女攜3槍濫射 基督教小學6死…槍手被擊斃

田州女攜3槍濫射 基督教小學6死…槍手被擊斃
雖然工作 拜登夫婦也領社安金 猜猜多少錢？

雖然工作 拜登夫婦也領社安金 猜猜多少錢？
傳傅瑩指中美若決裂有沒有國家挺中國 文章被刪

傳傅瑩指中美若決裂有沒有國家挺中國 文章被刪
歷史時刻 馬英九抵達上海 國台辦副主任陳元豐接機

歷史時刻 馬英九抵達上海 國台辦副主任陳元豐接機
圖輯／田州小學6死槍案 校長遭槍殺亡 槍手是校友跨性人

圖輯／田州小學6死槍案 校長遭槍殺亡 槍手是校友跨性人