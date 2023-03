影／全力衝刺電動車發展 Ford全新電動中型跨界車影像曝光

將於3月21日正式登場的Ford純電跨界中型休旅 ,在近期屢屢釋出相關訊息,除了眾所皆知採用福斯MEB平台架構外,福特最近還發布了一段新的預告短片,展示了這台全新電動車 的動態,但整體外型仍未揭密,也沒有透露更進一步的產品資訊。

這段短片從鳥瞰圖上展示了這輛尚未確認車名的純電休旅,距離太遠無法看清它的任何造型細節。短片剪輯中展示了穿越各種風景的跨界車——從湖邊公路到塵土飛揚的沙漠。從福特目前發布的少量資訊來看,並未透露太多該車型的設計。

Ford將推出基於MEB平台推出的中型電動跨界車。(取材自motor1.com)

而從外媒拍攝的間諜 照來看,顯示這款SUV將採用相當方正剛硬的設計,與使用同樣平台的VW ID.4明顯不同。 這款被福特稱為「中型跨界車」的電動車款將配備空氣動力優化的車輪,以幫助使其擁有更好的風阻係數並增加 續航里程。

