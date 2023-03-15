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影／全力衝刺電動車發展 Ford全新電動中型跨界車影像曝光

記者陳威任／即時報導
Ford將推出基於MEB平台推出的中型電動跨界車。（取材自motor1.com）
Ford將推出基於MEB平台推出的中型電動跨界車。（取材自motor1.com）

將於3月21日正式登場的Ford純電跨界中型休旅，在近期屢屢釋出相關訊息，除了眾所皆知採用福斯MEB平台架構外，福特最近還發布了一段新的預告短片，展示了這台全新電動車的動態，但整體外型仍未揭密，也沒有透露更進一步的產品資訊。

這段短片從鳥瞰圖上展示了這輛尚未確認車名的純電休旅，距離太遠無法看清它的任何造型細節。短片剪輯中展示了穿越各種風景的跨界車——從湖邊公路到塵土飛揚的沙漠。從福特目前發布的少量資訊來看，並未透露太多該車型的設計。

Ford將推出基於MEB平台推出的中型電動跨界車。（取材自motor1.com）
Ford將推出基於MEB平台推出的中型電動跨界車。（取材自motor1.com）

而從外媒拍攝的間諜照來看，顯示這款SUV將採用相當方正剛硬的設計，與使用同樣平台的VW ID.4明顯不同。 這款被福特稱為「中型跨界車」的電動車款將配備空氣動力優化的車輪，以幫助使其擁有更好的風阻係數並增加 續航里程。

此外，這款奠基於福斯MEB平台架構的福特電動車，到底是會選擇採用自家的SYNC 4娛樂通訊系統或採用ＶＷ的設置。 無論哪種方式，客戶都應該期待福特能擁有獨特的客艙。雖然相關動力還不明朗，但已經確認這款新車一次充電可提供311英里的續航里程(約501公里)。

福特的中型跨界車是其歐洲產品線轉型計劃的一部分。新的純電跨界車定位將在Mach-E之下，整體空間定位則高於純電版本的Puma。福特還在開發中還有一個定位更加運動化的「Sport Crossover」，它也與VW共享一個平台，將類似於福特的ID.5。新陣容將使Ford在2023年停產Fiesta。就連暢銷的Focus都傳出將在2025年退出市場。

Ford宣布將增加三款電動跨界休旅和四款電動商用車。（圖：Ford提供）
Ford宣布將增加三款電動跨界休旅和四款電動商用車。（圖：Ford提供）

電動車 休旅 間諜

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