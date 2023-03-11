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中國車企求生存重於獲利 出現自殺式降價

中央社台北11日電
在位於山東省青島市即墨區的一汽—大眾華東基地總裝車間，工人在裝配汽車。(新華社)
在位於山東省青島市即墨區的一汽—大眾華東基地總裝車間，工人在裝配汽車。(新華社)

中國為刺激汽車消費掀起降價潮，湖北省更祭出高額補貼，有車型等於打6折；專家形容當前求生存比獲利重要，企業不惜祭出自殺式的降價，但價格戰愈演愈烈，車市觀望情緒愈濃。

中國汽車市場今年開局不利，前2月銷售慘淡，多地為刺激汽車消費紛紛出招。其中，湖北省聯合當地央企東風汽車祭出高額補貼，有車型等於打6折，立即被搶購一空。

澎湃新聞今天報導，由東風汽車掀起的降價潮席捲全國，眾多消費者熟知的品牌幾乎都透過車商補貼或經銷商降價等方式參與其中。例如在上海，一汽大眾推出人民幣（下同）2萬元（約美金2896元）現金補貼以及免息貸款，一汽奧迪旗下A6L則在多個門店都有高達8萬元的折扣。

另比亞迪3月限時營銷活動，特定車直接降價6800元和8800元，另長安汽車也有直接補貼2萬2000元現金，限量1萬輛活動，補貼後起售價低於15萬元。

車企人士直言這種是自殺式的降價，對產業存在悲觀情緒。因為對個別消費者投下數萬元的補貼，在車企年銷百萬輛的總量裡，就是上億元成本增加。以長安汽車限量1萬輛、補貼2萬2000元現金的活動為例，其總規模就達到了2億2000萬元。

車企人士認為，特別是降價又帶來「觀望」心態，本來一輛車10萬元，一個月可以賣5萬輛，現在價格戰打得消費者不敢買，9萬元甚至可能只賣出去4萬輛，效應不容小覷。

一位住在上海的卓女士就是如此，她原計畫今年年初購買一輛電動車，但隨著特斯拉降價，她也變成了「等等黨」，並說現在好像車型選擇越來越多了，就是想再等等看。而在社交網站上，也有許多類似觀望情緒濃厚的消費者。

報導引述分析人士認為，在燃油車購置稅減半政策退出、國六B排放標準實施在即、車市整體較為低迷的情況下，現在車企只盼「留得青山在，不怕沒柴燒」，透過降價促銷求生存、提高更多銷售量。

江西新能源科技職業學院新能源汽車技術研究院院長張翔表示，汽車行業產能過剩，很多車企銷量不到1萬輛，產銷太低的話，生產線都沒辦法維持運營，所以必須用降價增加訂單，因為一個車企長時間停工的話，供應鏈也會慢慢斷裂，也就意味著企業的倒閉。

張翔認為，東風等大型企業肩負著為地方經濟做貢獻、創造就業機會的職責，從某種程度上來講，維持工廠運轉比盈利或是減少虧損更重要。此外，從供應鏈角度來看，汽車需要規模經濟效益，不達到一定規模造成的損失可能更大。

中國乘用車市場信息聯席會今年年初預測，2023年總體狹義乘用車銷量為2350萬輛，同比增加約2%，其中新能源乘用車銷量為850萬輛，同比增加31%。

但對於這一銷量目標，不少業內人士悲觀預期難以實現，因為電動車早已被特斯拉降價打得措手不及，而傳統燃油車又被東風汽車徹底打亂了節奏，觀望情緒濃厚下，車市產業或將縮水。

汽車 特斯拉 供應鏈

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