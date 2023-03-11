iOS 16.4測試版洩端倪 蘋果Car Key恐不再支援舊機型

蘋果可能會放棄對NFC的支援，代表未來不少機型都無法再使用Car Key。（取材自蘋果官網）

蘋果在2020年推出iOS 13.6時也同步發表了Car Key（數位汽車鑰匙），這項功能可以讓果迷把iPhone 及Apple Watch" rel="154292">Apple Watch 當成車鑰匙，進行解鎖，甚至是發動車子，不過最近有報導表示蘋果可能會放棄對NFC的支援，代表未來不少機型都無法再使用Car Key。

根據9to5mac報導，目前蘋果Car Key功能同時支援了NFC和UWB超寬頻技術，適用機型包含iPhone XS以上、Apple Watch SE一代以上、Apple Watch Series 5以上等，然而最新iOS 16.4 Beta 3測試版的內部代碼卻暗示將不再支援NFC，對於僅兼容NFC的手機，會跳出「汽車與這款iPhone／Apple Watch不相容」的訊息。

9to5mac表示NFC需要靠近讀卡器才能啟動連接或進行傳輸數據，而UWB技術能夠精準測量兩個設備之間的距離，還具備高速傳輸、低干擾性等，相較於NFC更為安全與進步，蘋果所推出的藍牙追蹤器AirTags就是基於UWB技術。

倘若未來Car Key真的不再支援NFC，意味著只有配備U1晶片且支援UWB技術的iPhone及Apple Watch才能使用Car Kay，包含iPhone 11以上、Apple Watch Series 6以上等機型。

iOS 16.4測試版洩端倪 Car Key恐不再支援舊機型

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