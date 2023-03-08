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Nissan新傳動系統 壓低油電車成本30% 將與汽車相同

編譯葉亭均／綜合外電
日產汽車（Nissan Motor）位於橫濱的展示間展示Leaf電動車。(路透)
日產汽車（Nissan Motor）位於橫濱的展示間展示Leaf電動車。(路透)

日產汽車Nissan Motor）正在開發新的模組化傳動系統，有助於簡化生產並促使油電混合車的製造成本降低多達30%。

日產汽車高級副總裁平井俊表示，藉由強化這種普遍的主要汽車零件，日產預期能在2026年前把油電混合車的成本壓低至與汽油車一樣的水準。

在9日的最新發表活動中，日產介紹「X-in-1」發展策略，公布兩款新傳動系統的藍圖，其中一款用於E-power油電車，另一款用於其零碳排車。兩款都使用類似的技術，能協助整頓並在地化製造，這包含在日產在上月提出加速電動化策略時提出的幾點計畫之中。

與Leaf第一代電動車相比，2019年Nissan Note EV的含有的稀有金屬占了全車重量的25%。日產希望把這一比率降至1%以下。

平井俊宏表示，日產新的傳動系統最快將在2024年進行生產。他還說，要發展電動車，仍欠缺不用耗費巨大成本生產、也無須損耗地球上稀有金屬的可靠、運作效能良好的電池。他說，日產致力於開發新一代固態電池，「引入固態電池是關鍵」。

在全球車廠急著投入電動車領域之際，日本車廠，尤其是豐田汽車，表示他們將採取不那麼躁進的方式，持續重金投資油電混合車，理由是消費者不會一夕之間就改採電動車，而是會等到技術進一步發展與電動車成本降下來，另一項疑慮則是充電基礎設施是否充足。

純電動車和油電車占日產2022年度第2季總銷售約52%，遠高於2016年的12%占比，不過主要是來自油電車銷售。

日產汽車（Nissan Motor）發表新的傳動系統藍圖。(美聯社)
日產汽車（Nissan Motor）發表新的傳動系統藍圖。(美聯社)

電動車 汽車 Nissan

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