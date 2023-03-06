我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

在加州自己蓋房 可能比買便宜 省20萬元

寓意頗深？李克強告別提「人在幹天在看」 網熱議

路透：鴻海想當電動車大咖 今年須奪大廠訂單 動作要快

編譯葉亭均／綜合外電
路透分析，鴻海若想成為電動車組裝的領導企業，今年須奪大廠訂單。圖為鴻海電動車Model E。（歐新社）
路透分析，鴻海若想成為電動車組裝的領導企業，今年須奪大廠訂單。圖為鴻海電動車Model E。（歐新社）

鴻海希望把代工組裝iPhone的極成功經驗複製到電動車領域，但路透分析，鴻海要達此目標，首先必須找到下一家蘋果公司，而且動作要快，因為時間正在流逝，否則將淪為與大陸的二線品牌車廠競爭代工業務。

在可為客戶量身打造、代工組裝品牌電動車的市場中，鴻海面臨競爭。分析師說，雖然鴻海把既有優勢帶到目前多數是虧損的電動車產業中，但鴻海必須贏得一份大合約來證明自身能夠站在風口浪尖上。鴻海將在3月15日召開法說會時公布電動車業務的最新狀況。

鴻海在給路透的聲明中表示：「我們許多的合作成果將在2023年陸續實現。電動車的需求正顛覆產業，知名傳統車廠已轉向尋找更乾淨、更聰明的移動解決方案。」

鴻海的提議很簡單：讓我們來為您製造下一代電動車。該公司正在發展專門的供應鏈，包括晶片和電池，並且已收購通用汽車先前位於俄亥俄州Lordstown的工廠。鴻海也聘請日產汽車前主管關潤擔任集團電動車策略長。

大和資本市場分析師黃凱莉（Kylie Huang，音譯）表示，以目前而言，鴻海可透過在俄亥俄廠生產，讓客戶能夠依據通膨削減法案取得美國政府的聯邦補貼。這是個賣點，因為傳統車廠在規畫生產自己電動車產能的同時，仍在生產原有的汽油燃料車。

黃凱莉說，鴻海尋求獲得一家傳統車廠的電動車訂單合約，「如果今年無法拿下一家，明年會更難」，若無法搭上這波浪潮，鴻海可能被迫與等級較低的中國大陸車廠競爭，這些車廠可能轉型成電動車合約製造商並以低價競爭爭。

加拿大麥格納國際（Magna International）已經為其他車廠代工電動車，大陸的吉利汽車也表達相關興趣，至於大陸廣西汽車集團已開始為日本

鴻海指望其MIH平台能贏得客戶，形容其MIH就是電動車界中的Android系統，希望吸引合作夥伴將電動車技術規格化，以便快速、便宜地開發不同車款。

鴻海產品長蕭才祐向路透表示：「我們希望創建一種生態體系，讓人人，像是美國聯合航空公司，都可以說『我想生產汽車』。」「早晚會有一天，或許傳統汽車大廠會說，『我希望成為一家產品行銷公司』。為何我需要聘僱這麼多員工？』」

鴻海有著積極的電動車野心，初期目標是全球電動車市場的5%，相當於到2025年電動車與零件製造營收額達330億美元；長期而言，鴻海目標生產全世界近半數的電動車。

根據高盛集團估計，電動車代工市場規模在2025年將達360億美元，2030年達1,440億美元，分別生產80萬與320萬輛電動車。

路透指出，鴻海的關鍵將是贏得第一家大客戶，讓俄亥俄州廠成為重要支柱。該廠目前為Lordstown Motors生產少量Endurance電動皮卡車，另外也宣布計劃為電動車新創公司Fisker生產一款車。

鴻海俄亥俄州廠生產控制主管厄普頓（Ian Upton）向路透表示，希望該廠能生產約30萬輛電動車。

電動車 鴻海 汽車

上一則

特斯拉降價 Model S便宜5000元 Model X降1萬元

延伸閱讀

白宮前顧問康威「結束22年婚姻」川普恭喜她：離開怪老公

白宮前顧問康威「結束22年婚姻」川普恭喜她：離開怪老公
傳鴻海擬擴大印度iPhone組裝產能 目標年產2千萬支

傳鴻海擬擴大印度iPhone組裝產能 目標年產2千萬支
加州要求Tesla 開放充電站供其他廠牌使用

加州要求Tesla 開放充電站供其他廠牌使用
鴻海加速移出中國…計畫投資7億元在印度蓋新廠

鴻海加速移出中國…計畫投資7億元在印度蓋新廠

熱門新聞

特斯拉執行長馬斯克發表「宏偉計畫」第三階段。圖為2020年1月資料照片。（路透）

特斯拉將推平價電動車？造車成本減半 售價2.5萬至3萬

2023-03-01 19:32
特斯拉宣布，下一代永磁電機將完全不使用稀土。（美聯社）

特斯拉將棄用稀土 中國專家：10年內無更好原料

2023-03-04 09:17
特斯拉今年來第二度調降Model S和Model X在美國市場的價格，分別降5,000美元和1萬美元。(路透)

特斯拉降價 Model S便宜5000元 Model X降1萬元

2023-03-05 23:23
消費者在購車時當然都希望能以最少的價格入手，因此在與業務講價的過程中，就必須注意溝通技巧。圖為示意圖。（本報資料照片）

買車有技巧 5大「禁忌」關鍵詞千萬別說

2023-03-05 01:26
特斯拉執行長馬斯克。(路透)

特斯拉為何讓投資人失望？新車款只是白布遮掩的示意圖

2023-03-02 02:14
現代汽車正在召回65,517輛Genesis SUV和轎車，因為這些車的預縮式安全帶零件可能爆炸。取自Hyundai網站

安全疑慮 現代、賓士、寶馬召回10.7萬輛汽車

2023-02-27 13:06

超人氣

更多 >
67歲亞裔收銀員 遭劫匪一槍爆頭亡 少數族裔成搶案目標

67歲亞裔收銀員 遭劫匪一槍爆頭亡 少數族裔成搶案目標
間諜氣球後 美懷疑這個巨無霸設施是中國的特洛伊木馬

間諜氣球後 美懷疑這個巨無霸設施是中國的特洛伊木馬
Google魔術橡皮擦「1鍵P掉」入鏡路人 安卓、iPhone可用了

Google魔術橡皮擦「1鍵P掉」入鏡路人 安卓、iPhone可用了
杭州男衝蘋果店高喊「加油華為」真相好尷尬

杭州男衝蘋果店高喊「加油華為」真相好尷尬
中國釋出對台政策新風向 未提不放棄武力

中國釋出對台政策新風向 未提不放棄武力