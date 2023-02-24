駕駛技能滅絕中？美國Z世代年輕人對汽車、駕照沒興趣

美國Z世代年輕人對汽車和駕照居然毫無興趣？（記者趙駿宏／攝影）

從汽車 誕生之初到戰後嬰兒潮一代，每一世代開車的人都比上一代人多。不過，這種大趨勢現在似乎正在反轉，Z世代(泛指1996至2012年出生)對於駕駛的里程和慾望都比前面幾個世代還要少。

其實在他們的前一代Y世代，大致定義為1981年至1996年間出生的人，就已經開始對駕駛行為不感興趣，在2001年至2009年間，美國年輕人駕駛的里程數下降了24%。儘管Y世代的人們在有了孩子並搬出城市後有了更多開車時間，但平均而言，與他們之前的幾代人相比，行駛里程仍然偏少。

不過進入到Z世代後，這樣的狀況更加劇烈，美國人對汽車文化的興趣似乎正在急速減弱，他們駕駛車輛的里程數要比Y世代更少。

近20年有駕照 比例減18%

據「華盛頓郵報 」報導，1997年，美國有43%的16歲年輕人擁有駕照，而17歲更是躍升至62%。但到了2020年，在16歲年輕人擁有駕照比例僅剩25%，17歲也只有45%，分別下降了18%和17%。

即使對於年紀較大的Z世代成員，擁有駕照的數量也在下降。1997 年，近90%的20到25歲年輕人擁有駕照，而在2020年，這一數字下降為80%。這種轉變有多種原因，包括對氣候變化的焦慮、擁有汽車的經濟負擔，甚至是對道路的恐懼。

交通事故攀升

現年23歲來自華盛頓州肯納威克的Madison Morgan在接受「華盛頓郵報」採訪時表示，在她的一些高中同學死於交通事故後，她對開車的興趣降低了。且近年來美國交通意外的死亡人數逐漸攀升，2021年達到16年來的高峰。儘管數據在2022年趨於平穩，但美國在道路交通事故死亡人數方面仍領先於其他已開發國家。

電動車目前售價高昂，且電費也愈漲愈多，無助於年輕人駕車。 （取材自Volvo官網

擁車成本高昂

與此同時，目前在美國公路上行駛的成本非常高。汽車保險在2022年至2023年間飆升了 14%，而同期擁有汽車的總體成本上升了近10% 。

雖然電動車的普及可能有助於緩解人們對氣候變化的擔憂，但高昂的車價、不斷上漲的電費，以及不夠充足的電力可能無法緩解人們對道路安全和費用的擔憂。因此，Z世代的年輕人更多轉向乘車共享和大眾運輸，而不是駕駛汽車。