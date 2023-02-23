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電動車生產商Lucid今年生產目標不如所料 盤後股價大跌

編譯劉忠勇／綜合外電
Lucid目前推出的唯一車款Air。(路透)
Lucid目前推出的唯一車款Air。(路透)

電動車新創公司Lucid Group表示，今年計劃最多生產1.4萬輛車，雖較去年成長將近一倍，但不如分析師所料。Lucid周三盤後股價大跌9%。

Lucid 周三表示，今年計劃生產 10,000到14,000輛車，不如分析師所預期的21,000輛。Lucid去年一共生產 7,180輛 ，也不及去年初宣稱要生產的20,000輛。

執行長 Peter Rawlinson 表示，這個預測目標反映今年經濟的不確定性，「我們選擇一個我認為代表市場不確定程度的區間」。

Lucid公布去年第4季淨損4.73億美元，每股損失28美分，上年同期虧損10.5億美元，合每股損失64美分。營收從上年同期的2,640萬美元增為2億5,770萬美元。

總部設於加州紐華克的Lucid公布，截至周二的預購訂單為2.8萬輛，低於去年9月底的3.4萬輛。分析師擔心，預購量下降，折扣加上交車等候期縮短，反映消費者對該公司 Air車款需求減退。

此訂單不含Lucid去年宣布與沙烏地阿拉伯達成多達10萬輛的訂單協議。沙特的主權財富基金也是Lucid最大股東。

分析師 加州 營收

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