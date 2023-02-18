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半數油電車 「消費者報告」公布2023美國年度10大車款

編譯陳律安／綜合外電
美規Toyota Camry Hybrid。（取材自Toyota）
美規Toyota Camry Hybrid。（取材自Toyota）

儘管未來將是電動車的天下，但根據美國權威消費品評測雜誌「消費者報告」新發布年度最佳汽車名單，目前仍以油電車獨占鰲頭。

消費者報告16日公布各類車型的最佳車款，共評選出十輛汽車，其中油電車就占了五輛、另有兩輛電動車和三輛燃油車。最提倡油電車技術的豐田汽車大有斬獲，旗下品牌共四款車入榜，包括Corolla油電版、Camry油電版、Lexus的NX350h（油電車），及Corolla Cross。

美規Toyota Corolla Cross。（取材自Toyota）
美規Toyota Corolla Cross。（取材自Toyota）

這份榜單凸顯了電動車發展所面臨的挑戰，儘管電動車的熱度已大為提升，但普羅大眾的接受度仍不高。儘管特斯拉的新聞屢屢躍上版面，通用等傳統車廠也力圖淘汰燃油車，電動車占美新車銷售比率仍相對低。

Toyota Corolla Hybrid。（取材自Toyota）
Toyota Corolla Hybrid。（取材自Toyota）

唯二入榜的純電動車，分別是特斯拉Model 3及日產Leaf，消費者報告表示，在評比入選車輛時，考量了可負擔性和安全等因素。

美規Nissan Leaf。（取材自Nissan）
美規Nissan Leaf。（取材自Nissan）

然而，汽車產業朝電氣化發展，已成為不可逆的趨勢，畢竟這十輛最佳汽車中，燃油車只剩三部。消費者報告汽車測試副主任費雪說，這凸顯了汽車市場的變化，電氣化正在改變市場，提供許多絕佳的選項。

油電車和純電車比起燃油車，具有油耗表現較佳和可靠性較高的優勢。

Kia Telluride。（取材自Kia）
Kia Telluride。（取材自Kia）

「消費者報告」2023美國年度10大車款：

●售價2萬5000美元以下

Toyota Corolla Hybrid

Toyota Corolla Cross

●售價介於2萬5000美元至3萬5000美元間

Subaru Forester

Ford Maverick Hybrid

Toyota Camry Hybrid

Nissan Leaf (純電)

●售價介於3萬5000美元至4萬5000美元之間

Hyundai Sante Fe Hybrid

Kia Telluride

●售價4萬5000美元起

Lexus NX350h

Tesla Model 3 (純電)

美規Hyundai Santa Fe Hybrid。（取材自Hyundai）
美規Hyundai Santa Fe Hybrid。（取材自Hyundai）

汽車 電動車 Toyota

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