最狂汽車收藏家…他擁200餘車 7輛賓士漆成彩虹色

阿拉伯酋長謝赫哈瑪德賓哈丹是世界上最奇特的汽車收藏家之一。Getty Images

他可能是世界上最奇特的汽車 收藏家之一，擁有包括200多輛汽車，從帶輪子的地毯、巨型悍馬(Humvee)到水陸兩用的MPV(Multi-Purpose Vehicle)。

謝赫哈瑪德賓哈丹(Sheikh Hamad bin Hamdan)是阿布達比統治家族的成員，也被稱為「彩虹酋長」。據瞭解，哈瑪德有七輛賓士(Mercedes，或譯奔馳) 500SEL，塗成彩虹般七種不同顏色，他將它們存放在一座巨大的金字塔中。

哈瑪德擁有世界上最大的悍馬H1，車內裝設有樓梯、帶水槽的廁所和分布在兩層樓上的360度全景的賓客空間。取自[email protected]

阿拉伯酋長總喜歡「做大事」，哈瑪德建造了世界上最大的卡車，大小是道奇 Power Wagon卡車的八倍，車內有四間臥室。哈瑪德還建造了一個巨大地球形狀的房車，比例正好是實際地球大小的百萬分之一。

哈瑪德擁有世界上最大的悍馬H1，車內裝設有樓梯、帶水槽的廁所和分布在兩層樓上的360度全景的賓客空間。這輛龐然大物高21.6英尺、長46英尺、寬20 英尺，建造在美國陸軍LARC-LX鋼殼水陸兩棲運輸車的車架上，配備四座柴油發動機(每個輪子一台)。更神奇的是，它完全可以開上路。

哈瑪德的道奇Power Wagon卡車。取自[email protected]

哈瑪德最近還被發現駕駛了一輛裝有巨型卡車輪胎的賓士W128。

除了揮霍花不完的財富之外，哈瑪德還是醫界著名的慈善家。他為摩洛哥的一家公立醫院提供了設備完善的腎結石手術 室，並繼續資助醫院的員工。

哈瑪德最近被發現駕駛了一輛裝有巨型卡車輪胎的賓士W128。取自[email protected]

他令人驚豔的汽車收藏還包括幾輛老式Mini Coopers和1885年賓士專利電機車1號（Benz Patent-Motorwagen）的複製品。這輛賓士專利電機車是1885年由卡爾·賓士(Carl Benz)所製造，被認為是世界上第一輛靠內燃機發動的現代汽車。

據報導，哈瑪德的個人財富幾乎可以與沙烏地阿拉伯國王的財富相媲美，淨資產估計為200億美元，主要來自其家族對阿布達比石油 儲量的控制。