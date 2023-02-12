老少金龜車繽紛喧嚷布魯塞爾 情人節與最愛遊車河

布魯塞爾「汽車世界」博物館每年情人節前後的假日舉辦「愛金龜大遊行」，吸引300輛各式金龜車共襄盛舉。（中央社）

金龜車迷照過來！比利時情人節年度盛事「愛金龜大遊行 」今天齊聚300多輛各種年份、車款、色彩的金龜車，攜家帶眷在布魯塞爾汽車博物館 前廣場擺陣，帶來一場繽紛熱鬧的假日遊車河。

雖然從2019年起完全停產，不過問世近80年的金龜車在全世界都有鐵粉，是20世紀人類社會最有影響力的汽車之一。它圓滾滾的造型在許多國家都有暱稱，德國人叫它「甲蟲」（der Käfer），美國人和英國人也這麼叫Beetle或Bug，法國人稱「瓢蟲」（Coccinelle），而台灣人就用色彩油亮的「金龜子」來稱呼。

也因為暱稱太有名，製造商德國福斯（Volkswagen）汽車乾脆在1967年順應民情，正式讓這款車以蟲為名。

布魯塞爾「汽車世界」（Autoworld）博物館自2009年起舉辦「愛金龜大遊行」（Love Bug Parade），總能吸引各地車主來相聚。活動發言人、福斯汽車貿易商帕維維（Jean-Marc Pavieville）表示，每年特地選在情人節前後的假日舉行，以表達對金龜車的愛好，今年報名車輛超過300輛。

「我每一次遊行都參加，十幾年來從沒有錯過」。住在布魯塞爾的山姆（Sem）告訴中央社記者，他今年開來過情人節的是2016年買的新世代金龜車，鮮豔的橘色造型很拉風。自從8歲生日禮物收到金龜車模型後，這款車就成了他一生最愛，前後擁有超過9輛。

開著1955年黑色古董金龜車來亮相的摩倫（Morren），以車身蒙上一層灰塵自豪，向記者介紹愛車是從瑞典倉庫裡挖到的寶，原來的外型和引擎都保留下來。廣場上的車主們對愛車被圍觀、拍照感到開心，解說起來真的是如數家珍。

柏羅賀（Brouhier）一家人從淺灰藍色金龜車裡出來，特地打開引擎蓋供人參觀，他們推派小女兒向中央社記者介紹這輛自1973年起就陪伴他們的車：「這是我們的家庭車，我爸爸改裝了它的引擎，還有烤漆和裝飾。」

鐵粉和愛車們在廣場上愈聚愈多，遊行到了該出發的時刻。沒有致詞也沒有鳴槍，表定時間一到，大家似乎靠著多年的默契紛紛上車、發動引擎，一排排金龜車大致依著車款推出年代魚貫上路，有人將喇叭按成有趣的節奏，有人改裝的引擎轟轟作響，也有人特意把古董老皮箱堆上車頂作造型。

原本1930年代就推出的金龜車因第2次世界大戰而無法量產，戰後歐洲破敗，它的經濟實惠特色立即風靡全歐，也大幅貢獻西德經濟。到了1960年代，它又成為美國嘻皮文化的代表車。2019年，福斯完全結束金龜車的產線。

但金龜車的時代仍在愛車人的社群中延續茁壯，今年這場遊行同時也慶祝比利時進口金龜車滿75年。這也值得大肆慶祝，可見車主們對它有多著迷了。