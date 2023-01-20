懷州共和黨州議員籲：2035年後該州「禁止銷售電動車」

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在全世界都在研議何時要禁止販售燃油車的時刻，居然有地區反其道而行，呼籲應該在2035年「禁止販售電動車 」，這真是十分驚訝的消息。當然，也不出大家所料，想要禁售電動車的地區就是「懷俄明州 」。

日前，懷俄明州的共和黨議員決定，將該州關於電動車銷售的提案拿出來討論。四名州參議員和兩名州代表提出了一項法案提案 (SJ0004)，「表示支持到 2035年逐步停止在懷俄明州銷售新電動車」。

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這只是一項擬議法案，即使獲得通過，也不會真正禁止懷俄明州的電動汽車銷售。相反的，這可以看做是一項政治信息法案，向石油和天然氣業表達關心，並試圖表達電動車在該州是行不通的。

因此，如果該法案獲得通過，它們只會做兩件事。首先，它將迫使立法機關實現「到 2035年逐步停止在懷俄明州銷售新電動車」的「目標」。該法案還將「鼓勵」懷俄明州的工業界和公民不要在懷俄明州銷售和購買新的電動車。所以，該法案沒有實際的罰則，只是鼓勵和呼籲。

（取材自Ford）

共和黨參議員Jim Anderson告訴當地媒體牛仔州日報：「如果你不喜歡我們的汽油車，好吧，我們也不喜歡你的電動車。」

而牛仔州日報去年年底報導指出，懷俄明州將從聯邦政府獲得2400萬美元，用於在該州安裝電動車充電站。

雖然這有點像是政治口水，但確實石油和天然氣長期以來一直是懷俄明州引以為豪和重視的行業之一，且創造了無數的就業機會，並在整個懷俄明州的歷史上貢獻了不少收入。

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另外，懷俄明州州務卿將被要求將該決議的副本發送給拜登總統和高級聯邦官員、華盛頓特區的其他懷俄明州代表，以及加州 州長。副本給聯邦政府還可以理解，但為什麼要給加州州長呢？因為去年，加州宣布將在2035年前禁止在該州銷售燃油汽車，這一項規定已經影響到其他州的法律和汽車業的長期規畫。