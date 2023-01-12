本田魂再制霸 Acura Integra奪2023北美年度風雲車大獎

Acura Integra摘下2023北美年度風雲車大獎，幫助本田完成二連霸。（取材自Acura）

經過數百小時的試駕評測與三輪激烈投票後，2023 NACTOY北美年度風雲車大獎 (North American Car of the Year) 終於在美國時間11日於底特律正式揭曉。此次初選名單就有47輛新車的2023北美年度風雲車大獎，最終篩選到三大獎各自剩下三款新車進行競爭，有豪華版本田 魂之稱的Acrua Inetgra從初選至最後決選脫穎而出，最後摘下2023北美年度風雲車大獎。

2023北美年度風雲車三大獎得主。（取材自臉書／＠NACTOY）

以Civic為基底建造、總票數獲得174票的Acura Integra，讓多數媒體評審在試駕過後讚不絕口，更表示Integra已經是目前為數不多提供手排變速箱的車型，具備駕駛樂趣與經濟效益，是款讓人想要天天都開著到處趴趴走的車款！而一路擠掉、強壓眾多對手的Acura Integra，更讓本田完成北美年度風雲車「二連霸」，上一屆得主即是大改款第11代Honda Civic。

Acura Integra奪得2023北美年度風雲車大獎。（取材自Acura）

至於近年來競爭相當激烈、同時亦是休旅 級距的Utility Vehicle of the Year年度多用途車部分，最終決選名單包括Cadillac Lyriq、Genesis GV60與Kia EV6，而這三款新車全數都是純電能動力。最後由上市之後接連獲得好評，同時也拿下2022歐洲年度風雲車的Kia EV6以258票奪得，且Kia America自今年起開始於美國市場正式推出車系最高階的EV6 GT，讓這輛具有高實用性機能的純電跨界休旅，也能選擇動力輸出強悍的性能版本。

Kia EV6榮獲2023 Utility Vehicle of the Year年度多用途車殊榮。（取材自臉書／＠NACTOY）

而「Truck of the Year」年度卡車部分，毫無意外地由銷量非常好的Ford F-150 Lightning純電皮卡以483票奪下，雖然對手Lordstown Endurance與Chevrolet Silverado ZR2來勢洶洶，但F-150 Lightning在評審心中仍舊是三款皮卡中的最佳選擇；值得一提的是，燃油版F-150也曾摘下2021年度卡車獎，成為了車系中內燃機、純電動力皆獲得此獎項的紀錄。

Ford F-150 Lightning拿下2023 Truck of The Year年度卡車。（取材自臉書／＠NACTOY）

另外，有鑑於市場上有愈來愈多電動車型可選，尤其是純電車款如雨後春筍版不斷冒出，讓NACTOY北美年度風雲車自2021年起，最後都有純電車款摘下獎項，更有趣的是，北美年度風雲車已經自2021年起連三年都是由亞洲車商所推出的新車奪下 (2021：Hyundai Elantra、2022：Honda Civic)，這可是歷屆以來從未發生過的現象。

（取材自Acura）