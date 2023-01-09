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豐田想提高電動車銷量 遇上「前所未見」的挑戰

編譯季晶晶／綜合外電
豐田想提高電動車bZ4X的銷量，但有艱困挑戰。（路透）
豐田想提高電動車bZ4X的銷量，但有艱困挑戰。（路透）

金融時報報導，豐田汽車租賃業務服務部門Kinto的總裁Shinya Kotera警告，全球最大車廠提升電動車銷售的努力正面臨「前所未見」的挑戰，該公司很可能連續第二年未能達成已經訂得很低的目標。

豐田第一輛大規模生產的純電動車bZ4X前景黯淡，這款車5月推出才幾周就被召回。知情人士表示，豐田將改革其電動車計畫。

不像競爭對手只仰賴電動車，豐田的成長策略是推動油電混合動力車，因為它認為，基於電力限制和可負擔性的問題，並非每個國家都能推廣電動車。

投資人向豐田施壓要求修正戰略，bZ4X出師不利加劇外界對豐田落後競爭對手的憂慮。在解決可能導致輪胎脫落的螺栓問題後，該公司在10月恢復生產bZ4X。

Shinya Kotera受訪時說，「豐田的處境前所未見的困難，召回使得（bZ4X上市）偏離軌道」。

他表示，Kinto無法在「第一年或次年」達成豐田的年度銷售目標，要在國內市場賣出5,000輛bZ4X。租賃部門被迫將訂單的一次性費用減半到38.5萬日圓，以提高銷售。日本之外，這款電動車在美國、歐洲和中國大陸也有售。

豐田也將重新檢視電動車製造流程，使其更具成本效益。雖然降低成本一直是豐田的強項，但是東海東京證券資深分析師Seiji Sugiura說，豐田有可能不知道如何降低電動車的成本。

豐田 電動車 投資

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