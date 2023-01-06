賓士執行長警告：汽車業面臨保護主義升高威脅

賓士執行長卡倫紐斯。（美聯社）

賓士（Mercedes-Benz）執行長卡倫紐斯（Ola Källenius）警告，在全球供應鏈遠比以前更加跨國整合之際，汽車 業正面臨全面的保護主義威脅。克萊斯勒母公司Stellantis執行長塔瓦瑞斯（Carlos Tavares）表示，為免地緣政治緊張升高帶來衝擊，正尋求在中國採行「輕資產」策略。

卡倫紐斯告訴英國金融時報（FT）說：「在政治上，過去三、四、五年來朝保護主義發展的趨勢，是企業將必須因應的議題。」

近來車用晶片短缺、以及美國管制對中國出口部分晶片，已使車廠區域化部分零組件來源，但卡倫紐斯認為此舉有其極限，「有人相信我們能回到在自己地區完全自給自足的世界…這不是複雜精密產業的運作之道」，他說，要生產一台賓士車基本上會涉及五大洲。

電動車 供應商Forvia估算，中國廠商打造電動車的成本，比歐洲車廠低了1萬歐元（約1萬0618美元），將使歐洲車廠在本國市場也面臨壓力。

此外，賓士5日在拉斯維加斯消費電子展灀宣布，未來四年將在北美、歐洲及中國興建1萬座充電站，成為單一車廠布建的第二大充電網，僅次於特斯拉 ，成本預估將近30億歐元，將由特斯拉和各地合作夥伴對半分攤。

賓士說，今年從美國和加拿大開始興建充電站，預估到2027年時，北美充電網將共有超過400個樞紐，提供2500個充電站，這項服務將允許賓士的客戶預訂充電空間，也會開放給採用相容技術的其他車廠駕駛使用。

汽車製造商為了說服民眾改開電動車，推出電動車的公共充電站是一大重點。卡倫紐斯說，賓士的野心是提供客戶「多一層方便」，例如預定充電站的機會，或者更高的充電效率。

然而，近來電動車成本上揚，也讓車廠頭痛不已。Stellantis執行長塔瓦瑞斯說，「如果我們不優化我們的成本結果，就無法吸收額外的電動化成本」，導致電動車價格居高不下，市場萎縮，「如果市場萎縮，我們就不需要這麼多工廠，就得做出一些不受歡迎的決定」。

他也說，Stellantis還在考慮是否要完全停止在中國大陸生產汽車，Stellantis仍在和標緻與雪鐵龍的中國大陸合作夥伴會談，因為維持在中國大陸的「重資產」策略，在地緣政治緊張升高時，會是一大風險，Stellantis對於在中國大陸銷售的品牌，最後可能採行「輕資產」策略。