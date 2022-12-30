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今年全美已逾74萬輛車被偷 警方不滿法院輕放竊車賊

記者張聲肇／即時報導
今年前九個月，全國失竊汽車總數已超過74萬輛，總值逾66億元，創下2008年來最高紀錄。圖為舊金山一輛遭破窗而入的汽車，滿地碎玻璃。(美聯社)
今年前九個月，全國失竊汽車總數已超過74萬輛，總值逾66億元，創下2008年來最高紀錄。圖為舊金山一輛遭破窗而入的汽車，滿地碎玻璃。(美聯社)

非營利組織國家保險犯罪局(National Insurance Crime Bureau，NICB)公布的報告指出，今年前九個月，全國失竊汽車總數已超過74萬輛，總值逾66億元，創下2008年以來最高紀錄，比新冠疫情來襲前增加24%，預期今年將破百萬輛，寫新紀錄。

警界人士認為實際數字遠高於此。伊利諾州芝加哥郊區河邊市(Riverside)退休警長魏佐(Tom Weitzel)表示，除非有目擊證人或犯罪現場錄影，汽車竊盜罪很難證明。

魏佐說，法院和檢察官都沒有嚴肅看待汽車盜竊案，除非是劫車，可用不同罪名起訴。檢方和法官不把竊盜當作暴力犯罪，反正有保險公司賠償受害人；檢警也都知道案子難辦，乾脆淡化案情，扭曲了實際被盜車子的數量。

觀察全國各大都市的汽車竊盜數字，足可魏佐的評論。丹佛今年9月底前汽車失竊數，比去年同期增加15%，比2020年大增80%，更比2019同期驟增178%。

紐約市今年12月11日為止，共有1萬2901輛汽車遭竊，和去年同期9757輛比起來，增加了32%。

田納西州的孟斐斯至今年11月底有9600輛汽車被盜，平均每天超過30輛，比去年同期增加一倍。市警局乾脆免費提供輪胎鎖，任民眾索取。

芝加哥今年前50周被盜汽車多達1萬9784輛，和去年同期9933輛相較，也暴增近一倍。魏佐說，芝加哥所在的庫克郡，每天晚上都有好幾百輛汽車被偷走，「這是前所未有的情況，簡直是瘟疫」。

2020年6月起偷車歪風再度興起，據警方報告，竊犯不再以盜取零組件為滿足，而是偷車用來作案然後棄車而逃，車況多未受損。

全國警察協會發言人貝西‧史密斯Betsy Brantner Smith)說，要遏阻偷車歪風，唯一的辦法就是讓檢察官以罰則更嚴重的法條起訴偷車賊。她說，「你不讓罪犯受到嚴厲的懲罰，他們怎肯歇手？」

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