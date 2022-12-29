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美解決IRA電動車補助爭議 非北美製進口車也有辦法抵稅

編譯季晶晶／綜合外電
根據美國財政部，透過租賃商務車條款，部分進口電動車也符合抵稅補助資格。(美聯社)
根據美國財政部，透過租賃商務車條款，部分進口電動車也符合抵稅補助資格。(美聯社)

美國財政部表示，部分進口電動車也符合通膨削減法案（IRA）提供的電動車抵稅資格，此舉可能紓解亞洲和歐洲盟國的疑慮。

財政部周四就電動車抵稅優惠的內容規定提出解釋，並將最終定案時間延後到3月，讓官員能有更多時間解決複雜的法律問題。

財政部官員列出一串常見提問表示，進口電動車可透過租賃適用IRA商務車條款，獲得最高7,500美元的消費稅抵免。這能嘉惠南韓現代汽車之類的外國車廠，他們頻頻抱怨因目前不在北美生產而被排除在補助範圍以外。

但租賃車有資格成為商務車，立即引發西維吉尼亞州參議員曼欽不滿。他周四指出，該解釋屈服於想鑽漏洞的公司，明顯不符立法意旨，要求官員暫緩實施商務和消費者電動車抵稅優惠，直到財政部發布「適當指南」。

曼欽表示，他將在國會明年復會時提案，「進一步澄清法律的初衷」。他那一票是民主黨能推進IRA立法的關鍵，他認為，如果沒有嚴格的美國製造的規定，將補貼到中國大陸和其他美國對手國家的生產。

電動車想符合全額7,500美元的消費稅抵免，曼欽要求40%的電池原物料必須在與美國簽有自貿協定的國家提取和加工，50%的電池零組件必須在北美製造，且百分比規定會隨時間推移而增加。

財政部官員同時概述汽車製造商遵守IRA關鍵礦物和電池組件之內容規定的程序。這些可能在法案3月生效後限制車廠獲全額稅務抵免的資格。在那之前，依電動車電池尺寸給予稅務抵免的現行規定仍將適用。根據財政部官員，電動車仍須在北美組裝才符合資格，並受到該法案價格和收入門檻的約束。

根據財政部官員，在3月公布最終規則之前，「會評估新談判的自貿協議」，可能將更多電動車電池關鍵礦物的生產國納入合格供應商。

電動車 財政部 曼欽

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