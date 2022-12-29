Lamborghini飆速不是耍帥 而是正分秒必爭挽救生命

義大利國家警察將Lamborghini Huracán用來運送移植器官。（截圖自臉書／＠Polizia di Stato）

當提到經典超跑 Lamborghini Huracán，你心中會有什麼印象？是有錢人的競速玩具？賠不起離遠一點的昂貴身價、還是帥氣又迷人的超跑外型呢？義大利 警方擁有的Lamborghini Huracán，並不是僅僅作為警隊象徵或是追捕罪犯的工具，更是用在分秒必爭的拯救生命時刻。

大約五年來，義大利國家警察 不僅將Lamborghini Huracán用作巡邏車——配備燈光、電腦和其他執行交通攔截和逮捕所需的設備，而且還將它們用於醫療任務。在最近的事件中，這些超跑被用來將腎臟運送到羅馬和蒙地拿的醫院，以便更快地進行器官移植。

義大利國家警察將Lamborghini Huracán用來運送移植器官。（截圖自臉書／＠Polizia di Stato）

2020年，一輛Huracan在大約兩小時內將腎臟送出300多英里（超過485公里）的地點。警方在推特上更是感謝了這輛超跑的極速表現。「多虧了我們的Huracan，讓我們及時運送了一顆腎臟給需要移植的病患。 你不需要超能力來拯救生命。團結、技術和效率也有幫助。」

這輛Huracan LP 610-4車型，配備全時四驅和610匹馬力的自然進氣V10引擎。並透過前行李箱空間放置一個特殊的製冷系統，用於運輸人體器官和需要保持低溫、對溫度敏感的醫療物品。

義大利國家警察將Lamborghini Huracán用來運送移植器官。（截圖自臉書／＠Polizia di Stato）

來源：Earliest Info