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本田魂迷人？美海軍陸戰隊在日本偷了輛新款Civic Type R

記者趙駿宏／即時報導
Honda Civic Type R。（取材自Honda）
Honda Civic Type R。（取材自Honda）

大家都知道Honda在打造性能車上有自己的獨到之處，以至於全世界都有他們品牌的追隨者，而剛推出的新一代Civic Type R FL5更是日本性能車迷夢寐以求的逸品。不過想要體驗這輛Type R，必須要以合法的管道取得，若是使用偷竊的方式那可就鑄下大錯。

日本朝日電視台在近期就報導了一名駐紮在山口縣岩國市的美國海軍陸戰隊員，在12月3日時到當地車廠偷走了一輛Civic Type R並將其撞毀，導致車主十分無奈。

據報導指出，車主是這家汽車經銷店的店員，最近以540萬日元（約3.95萬美元）的價格買下了Honda Civic Type R。而透過監視器畫面可以看見，清晨6時這名美國海軍陸戰隊員鬼鬼祟祟的在店家外閒晃，並坐在外頭的板凳上似乎在等待時機，最後該男子破壞了一扇門，進入店家偷取鑰匙後便坐進Civic Type R揚長而去。

一名駐紮在日本山口縣岩國市的美國海軍陸戰隊員，在12月3日時到當地車廠偷走了一輛...
一名駐紮在日本山口縣岩國市的美國海軍陸戰隊員，在12月3日時到當地車廠偷走了一輛Civic Type R並將其撞毀。（影片截圖）

隨後電視台聲稱這名男子在岩國空軍基地附近與另一輛車相撞，並逃離了現場，且警方也迅速確認了他美軍的身分。然而，由於《日美地位協定》，日本當局無法立即將他拘留。

這也凸顯了為何日本人對於美軍繼續駐紮在日本本土的不滿情緒會逐年升高，當美軍被發現行為不當時，情況就會變得十分複雜。

不過美軍的《星條旗報》宣稱稱該偷車男子已被拘留，基地發言人Gerard Farao少校表示：「我們的人員應該對我們駐紮的社區表示尊重。我們認真對待所有指控，並要求所有服役人員保持高標準的專業精神。」

雖然美軍是這麼說，接下來會如何處理還有待觀察，但撞車後拍攝的影像顯示Civic Type R車頭損壞，特別是前保桿和葉子板都已經破裂，中冷器似乎也已經損壞。

日本 Honda 汽車

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