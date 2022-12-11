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轉折點終於到來？歐洲電動車成本 已低於汽柴油車

編譯劉忠勇／即時報導
歐洲如今幾乎每個國家電動車買車加養車的成本已低於汽柴油車。(路透)
歐洲如今幾乎每個國家電動車買車加養車的成本已低於汽柴油車。(路透)

由於今年油價上漲，歐洲如今幾乎每個國家電動車買車加上養車的成本已低於汽柴油車，業界認為，當電動車「整體擁有成本」（TCO）跟汽柴油車達到一致時，將引發廣大的換車潮。

電動車目前整體售價仍高於傳統汽車，不過由於維修和充電成本較低，養車成本相較低了許多。

公司車租賃公司LeasePlan檢核並比較旗下車隊在歐洲20個國家，結果發現，幾乎每個國家的TCO如今達到和汽柴車一樣或更低的水準。調查中發現，持有福特汽車Kugo和Skoda電動車Enyaq在內標準家庭用車的成本，在歐洲22個國家中，有19個已經達到一致甚至更便宜。

在小型車之中，像雷諾Megane和起亞Nero，在英國電動車款的購車及養車成本為919歐元（約973美元），柴、汽油款各為941歐元和954歐元。

在計算電動車充電成本，LeasePlan考量目前電動車主的充電習慣，即65%是在家充電、20%在工作場合、另外15%在收費較高的公共充電點。LeasePlan發現，充電成本占TCO 15%，柴油車則占28%。

Lease在報告中說：「儘管能源價格高漲，電動車的燃料成本仍明顯低於汽柴油車。」

電動車 汽車 油價

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