邁向純電賓士之路 全球首間EQ專賣店 日本橫濱開幕

Mercedes-Benz全球首間EQ專賣店日前在日本橫濱正式開幕。(取材自Mercedes-Benz Japan)

有鑑於品牌已確定將於2030年起走向全面電動化，讓德國 三芒星在近期也針對電動車戰略做了更深入的規劃。為了迎接純電賓士的到來，Mercedes-Benz首先計畫在2025年時達成純電與PHEV插電車款占總銷量的50%，就連三個高級子品牌Mercedes-Maybach、G-Class、甚至是性能車Mercedes-AMG，也都將逐步實現純電化，但賓士為了步入電動化的準備還不只這些。

Mercedes-Benz在6日於日本 神奈川縣橫濱市正式啟用了「Mercedes-EQ」的純電車專賣店 (Mercedes-EQ Yokohama)，特別的是，這還是德國三芒星在全球所開設首家只賣純電車的經銷商！

Mercedes-Benz確認將於2030年全面轉型為純電品牌。(取材自Mercedes-Benz Japan)

位在橫濱的EQ專賣店內部可擺放七輛純電車作為展示，Mercedes-Benz在展間只先展出五輛EQ純電車，另外還有一處為交車空間，以及附設三個CHAdeMo規格的充電樁可使用。

展間占地1,221平方公尺的Mercedes-EQ Yokohama，內部亦設有五個修繕服務處，展銷中心另外還為消費者準備了EQ車系的試駕體驗服務，受過專業訓練的Mercedes-EQ接待專員也能隨時隨地為客戶提供協助，這些專家將會針對客戶在售前或售後提供賓士純電車的各種疑難排解。此外，位於橫濱市的首家Mercedes-EQ專賣店，之後還將會在展間屋頂上裝設太陽能板，以達成綠能 永續經營之目的。

Mercedes-EQ Yokohama賓士全球首間專賣EQ純電車系的專賣店。(取材自Mercedes-Benz Japan)

為了吸引消費者購買Mercedes-EQ純電賓士，德國三芒星甚至還在日本市場推出名為「MB Rent」的租賃體驗活動，不僅能夠試駕多款EQ車系，還可讓任何的潛在消費者自選一輛EQ車款並於一段期間內進行體驗，藉此提升客戶購買純電賓士的機會。另外，目前Mercedes-EQ Yokohama已於7日起展開為期五天至11日的盛大開幕活動。