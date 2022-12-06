彭博：蘋果降規自駕車計畫 並將推出日程延至2026年
彭博引述知情人士報導，蘋果（Apple）已縮減遠大的電動車自駕計畫，並將推出電動車的日程延後大約一年至2026年。
據彭博記者葛曼（Mark Gurman）發出的報導，蘋果內部名為Titan的電動車計畫過去幾個月一直處於停滯狀態，原因是蘋果高層苦於克服一個現實，即當前的技術無法實現蘋果打造不用方向盤或踏板的全自駕車的願景。
因消息尚未公開而不願具名的知情人士向彭博透露，此計畫如今出現重大轉變，即蘋果不再朝上述前衛的方向設計，自駕車仍將配備方向盤和踏板，但只是用來支援公路上的全自駕功能。
葛曼認為，此計畫出現調整，可見蘋果進軍全新產品領域且要克服技術障礙所面臨的挑戰。這個已經默默推動多年的秘密計畫，最終目標是要為蘋果開拓新的獲利來源，但考驗蘋果能力的極限。
葛曼指出，蘋果目前計劃開發的自駕車，能夠讓駕駛在高速公路上從事其他活動（如看電影或玩遊戲），並在抵達市區或遇到天氣不好的時候提醒駕駛，讓駕駛有充足的時間改為手控。蘋果目前討論的計畫是先在北美市場推出此功能，之後再逐步改進產品並拓展市場。
彭博披露此消息後，周二已下跌約2%的蘋果股價進一步跌至盤中低點，收盤下跌2.5%。
彭博指出，蘋果原本目標是提供「Level 5」的自駕等級，是目前最高等級的自駕車，也還沒有汽車製造商達到這個水準。受限於技術，蘋果如今考慮低於此等級。
報導說，蘋果自駕車技術的核心是一款強大的車用電腦系統，以北美最高峰「丹奈利」（Denali）為名，還有一套定製的感測器。微處理器的速度相當於四台蘋果最高階Mac電腦的總和，目前由蘋果的晶片工程團隊研發中。這個晶片開發已趨於成熟並接近可量產的階段，但未來為節省成本可能降低規格。
彭博引述知情人士指出，蘋果原本預計每輛自駕車售價高於12萬美元，如今規劃低於10萬美元，落在和特斯拉的Model S入門款和賓士的EQS相當的水準。
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