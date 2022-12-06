彭博：蘋果降規自駕車計畫 並將推出日程延至2026年

據報導，蘋果規劃未來推出的自駕車售價要低於10萬美元。（路透）

彭博引述知情人士報導，蘋果 （Apple）已縮減遠大的電動車 自駕計畫，並將推出電動車的日程延後大約一年至2026年。

據彭博記者葛曼（Mark Gurman）發出的報導，蘋果內部名為Titan的電動車計畫過去幾個月一直處於停滯狀態，原因是蘋果高層苦於克服一個現實，即當前的技術無法實現蘋果打造不用方向盤或踏板的全自駕車 的願景。

因消息尚未公開而不願具名的知情人士向彭博透露，此計畫如今出現重大轉變，即蘋果不再朝上述前衛的方向設計，自駕車仍將配備方向盤和踏板，但只是用來支援公路上的全自駕功能。

葛曼認為，此計畫出現調整，可見蘋果進軍全新產品領域且要克服技術障礙所面臨的挑戰。這個已經默默推動多年的秘密計畫，最終目標是要為蘋果開拓新的獲利來源，但考驗蘋果能力的極限。

葛曼指出，蘋果目前計劃開發的自駕車，能夠讓駕駛在高速公路上從事其他活動（如看電影或玩遊戲），並在抵達市區或遇到天氣不好的時候提醒駕駛，讓駕駛有充足的時間改為手控。蘋果目前討論的計畫是先在北美市場推出此功能，之後再逐步改進產品並拓展市場。

彭博披露此消息後，周二已下跌約2%的蘋果股價進一步跌至盤中低點，收盤下跌2.5%。

彭博指出，蘋果原本目標是提供「Level 5」的自駕等級，是目前最高等級的自駕車，也還沒有汽車製造商達到這個水準。受限於技術，蘋果如今考慮低於此等級。

報導說，蘋果自駕車技術的核心是一款強大的車用電腦系統，以北美最高峰「丹奈利」（Denali）為名，還有一套定製的感測器。微處理器的速度相當於四台蘋果最高階Mac電腦的總和，目前由蘋果的晶片工程團隊研發中。這個晶片開發已趨於成熟並接近可量產的階段，但未來為節省成本可能降低規格。

彭博引述知情人士指出，蘋果原本預計每輛自駕車售價高於12萬美元，如今規劃低於10萬美元，落在和特斯拉的Model S入門款和賓士的EQS相當的水準。