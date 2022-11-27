PlayStation 5裝進與Honda合資的電動車？Sony：能做到

未來我們真的能看到能玩PlayStation 5的電動車？（取材自Sony）

在今年10月份，日本3C大廠Sony宣布與Honda 組成Sony Honda Mobility合資公司，專注發展電動車 產業，並於2025年開始接受訂單，2026年春季將在北美市場率先交車。外界預估Honda將會運用自己的造車工藝，並加上Sony在音樂、電影、鏡頭甚至是娛樂系統如PlayStation 5的優勢，打造出一輛前所未有的高階娛樂體驗車款。

Sony和本田汽車合資成立的電動車公司13日宣布，將在2025年開始接受訂單。（美聯社）

Sony Honda Mobility總裁川西泉（Izumi Kawanishi）在接受英國金融時報採訪時表示，新公司完全有能力利用消費者不斷變化的喜好以及高科技產品對汽車 行業的衝擊打造出符合需求的產品。

「Sony擁有足夠的內容、服務和娛樂技術，並且正在將這些產業底蘊整合至移動載具上，這是我們對抗Tesla的優勢。」

Sony表示將PlayStation 5整合到電動車上在技術上是可行的。（取材自Sony）

Sony AI機器人業務前負責人：將Sony廣受歡迎的電玩遊戲機PlayStation 5整合到電動車上在技術上是可行的。這也意味著車主有朝一日可以在舒適的電動車中玩《跑車浪漫旅Gran Turismo 7》。

當然，這些想法也不是天馬行空，Sony Honda Mobility執行長水野泰秀(Yasuhide Mizuno)以他過去在Honda的經驗給出了開發方向，他表示Sony Honda Mobility將會調整生產流程，將車輛內容作為首要目標。

Sony Honda Mobility將會以車輛的內容為目標打造終極娛樂車款。（取材自Sony）

「它不是將軟體插入到已經完成的汽車中這麼單純，而是將『汽車開發為專用的硬體』，以滿足我們想要提供的娛樂和網路功能，讓這些功能的使用更安全、更容易使用，這也是我們打造自動駕駛車輛的最終目的。

要享受車內的空間，你必須把它變成一個你不需要開車的空間。解決方案是自動駕駛，但自動駕駛必須從目前的水平大幅發展才能達到這一點，但這需要時間才能實現。」

Sony VISION-S 02。（取材自Sony）

不過理想很豐滿，現實卻很骨感。因為目前世界上的技術對於要達到真正的自動駕駛還有很長一段路要走。但Sony Honda Mobility拋出了能將PlayStation 5放入車上的確是一個頗有吸引力的點子，根據預定計畫他們2025年才會推出車款，在剩下的2年多期間就看這間合資公司如何結合兩家所長，推出振奮人心的產品。