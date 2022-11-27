我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

世足賽／1994年後上座率最高的比賽 8.8萬人看梅西贏球

上海數百群眾悼新疆大火死者 高喊共產黨下台 與警衝突

PlayStation 5裝進與Honda合資的電動車？Sony：能做到

記者趙駿宏／即時報導
未來我們真的能看到能玩PlayStation 5的電動車？（取材自Sony）
未來我們真的能看到能玩PlayStation 5的電動車？（取材自Sony）

在今年10月份，日本3C大廠Sony宣布與Honda組成Sony Honda Mobility合資公司，專注發展電動車產業，並於2025年開始接受訂單，2026年春季將在北美市場率先交車。外界預估Honda將會運用自己的造車工藝，並加上Sony在音樂、電影、鏡頭甚至是娛樂系統如PlayStation 5的優勢，打造出一輛前所未有的高階娛樂體驗車款。

Sony和本田汽車合資成立的電動車公司13日宣布，將在2025年開始接受訂單。（...
Sony和本田汽車合資成立的電動車公司13日宣布，將在2025年開始接受訂單。（美聯社）

Sony Honda Mobility總裁川西泉（Izumi Kawanishi）在接受英國金融時報採訪時表示，新公司完全有能力利用消費者不斷變化的喜好以及高科技產品對汽車行業的衝擊打造出符合需求的產品。

「Sony擁有足夠的內容、服務和娛樂技術，並且正在將這些產業底蘊整合至移動載具上，這是我們對抗Tesla的優勢。」

Sony表示將PlayStation 5整合到電動車上在技術上是可行的。（取材自...
Sony表示將PlayStation 5整合到電動車上在技術上是可行的。（取材自Sony）

Sony AI機器人業務前負責人：將Sony廣受歡迎的電玩遊戲機PlayStation 5整合到電動車上在技術上是可行的。這也意味著車主有朝一日可以在舒適的電動車中玩《跑車浪漫旅Gran Turismo 7》。

當然，這些想法也不是天馬行空，Sony Honda Mobility執行長水野泰秀(Yasuhide Mizuno)以他過去在Honda的經驗給出了開發方向，他表示Sony Honda Mobility將會調整生產流程，將車輛內容作為首要目標。

Sony Honda Mobility將會以車輛的內容為目標打造終極娛樂車款。（...
Sony Honda Mobility將會以車輛的內容為目標打造終極娛樂車款。（取材自Sony）

「它不是將軟體插入到已經完成的汽車中這麼單純，而是將『汽車開發為專用的硬體』，以滿足我們想要提供的娛樂和網路功能，讓這些功能的使用更安全、更容易使用，這也是我們打造自動駕駛車輛的最終目的。

要享受車內的空間，你必須把它變成一個你不需要開車的空間。解決方案是自動駕駛，但自動駕駛必須從目前的水平大幅發展才能達到這一點，但這需要時間才能實現。」

Sony VISION-S 02。（取材自Sony）
Sony VISION-S 02。（取材自Sony）

不過理想很豐滿，現實卻很骨感。因為目前世界上的技術對於要達到真正的自動駕駛還有很長一段路要走。但Sony Honda Mobility拋出了能將PlayStation 5放入車上的確是一個頗有吸引力的點子，根據預定計畫他們2025年才會推出車款，在剩下的2年多期間就看這間合資公司如何結合兩家所長，推出振奮人心的產品。

Honda 電動車 汽車

上一則

下一個貿易戰戰場？中國製「極星」電動車進軍美國市場

延伸閱讀

下一個貿易戰戰場？中國製「極星」電動車進軍美國市場

下一個貿易戰戰場？中國製「極星」電動車進軍美國市場
年輕人喊給我gogoro 謝國樑送電動車4年15億上任首難題

年輕人喊給我gogoro 謝國樑送電動車4年15億上任首難題
軟體、安全帶出問題 特斯拉召回中國8萬輛電動車

軟體、安全帶出問題 特斯拉召回中國8萬輛電動車
越南電動車 打進美國市場

越南電動車 打進美國市場

熱門新聞

在中國產製的電動車「極星」已進人美國的電動車消費市場。(路透)

下一個貿易戰戰場？中國製「極星」電動車進軍美國市場

2022-11-26 22:59
在入門車型正式揭曉後，Lucid Air車系總算是全員到齊。(取材自Lucid Motors)

Lucid入門車續航660公里 Air Pure、Air Toruing售價曝

2022-11-19 19:40
VinFast在25日表示，已出貨首批的999輛汽車到美國加州。（路透）

輝能越南合作夥伴VinFast 出貨首批電動車給美國客戶

2022-11-25 18:28
賓士將在美國推出線上訂閱服務方案，讓消費者每年繳交1,200美元，釋放EQ電動車系本來就能做到的性能，讓車子跑得更快。(歐新社)

想解鎖賓士電動車「原有」加速性能？請先年繳1200元

2022-11-24 23:25
美規Lexus RX。（取材自Lexus）

加拿大偷車賊的最愛 Lexus RX的盜竊率達6.4%

2022-11-22 01:15
電動車大廠特斯拉（Tesla）因尾燈問題近日在美國召修逾32萬1000輛車。(路透)

尾燈有問題 特斯拉在美召修逾32萬輛車

2022-11-20 22:40

超人氣

更多 >
台9合1地方大選最新結果、版圖變化一次看

台9合1地方大選最新結果、版圖變化一次看
蔣萬安57萬票當選台北市長：民主戰勝黑箱

蔣萬安57萬票當選台北市長：民主戰勝黑箱
民進黨大敗 綠營怒：「三大戰犯」難辭其咎

民進黨大敗 綠營怒：「三大戰犯」難辭其咎
史上最慘敗 民進黨只剩4+1縣市 蔡英文辭黨主席

史上最慘敗 民進黨只剩4+1縣市 蔡英文辭黨主席
「下架民進黨」完勝「抗中保台」 民眾黨奪竹市改寫版圖

「下架民進黨」完勝「抗中保台」 民眾黨奪竹市改寫版圖