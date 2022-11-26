終結者或創新先驅？保時捷996世代911迎來25周年紀念

保時捷996世代的911跑車，迎來問世25周年紀念。（圖：Porsche提供）

除了保時捷（Porsche）Boxster之外，25年前問世的996世代保時捷911也是幫助保時捷渡過危機的大功臣之一。當996在1997年的法蘭克福車展（IAA）上初亮相時，車迷們都感到非常驚訝。996打破了非常多項傳統，除了經過大幅修改的經典911外觀和後置引擎的配置外，其他設計全部都是新的。

保時捷996世代的911跑車於1997年法蘭克福車展（IAA）初亮相，當時車迷們都感到非常驚訝。（圖：Porsche提供）

保時捷911的996世代首次改用水冷式引擎而非氣冷式；且應用了全新的設計概念：與986世代Boxster共用多項零組件。因此，B柱以前的所有內裝細節上，996和Boxster是完全相同的。在引擎的設計上，工程師與設計師團隊僅保留了水平對臥的設計原理，並注入了大量革新。

「到了該『打破陳規』的時候了，」August Achleitner說。從1989年到2000年，他擔任技術產品規畫及車輛概念與套件部門負責人，因此是整個996車輛概念的策略負責人。「保時捷需要一款低價位的車來創造更高的銷售量。因此，我們有了讓Boxster和996共享零組件的想法。」新一代911當然必須長得像一輛911，但一開始團隊遲遲無法決定該安裝哪具引擎在後面。

他解釋道：「我們對引擎進行了很多次測試，就排放和動力而言，每缸2汽門的氣冷引擎在技術上已經走到了盡頭。而每缸四汽門的氣冷水平對臥引擎則有各種需要特別處理的熱點而決定不採用。1989年，我們甚至試裝了一顆小型V8引擎，但最終也沒有採用這個選項。因此，才有了後來的每缸四汽門水冷式水平對臥引擎。」

996的外觀設計是在90年代首席設計師Harm Lagaaij的帶領下完成的。他仍然清楚記得自己對當時的策略有多驚訝：即建造一輛中置引擎敞篷跑車和一輛後置引擎雙門跑車，且從車頭到B柱要完全相同。

這在當時的汽車 產業是非常獨特的策略。「這項任務是個重大挑戰，但我們還是先從設計一些不同的Boxster-996共用部件開始，逐步完成目標。」他說。由於時間有限，建模團隊必須直接在1:1比例的模型上工作。為了在時程內完成這一切，保時捷請來許多專家，讓Lagaaij的團隊在巔峰時一度擴張至80人。

在公司內部，996的新概念或新設計從未受到任何批評，整合指示燈/方向燈的車頭燈組合樣式和效果，反倒是在之後幾個月才受到媒體批評。（圖：Porsche提供）

事實上，這兩款車型的外觀與1993年在底特律車展上初登場的Boxster概念車 一樣，因為後者甫一推出便備受喜愛。Boxster概念車讓觀眾激動不已，被評為「最佳展示車」。「我當下就知道，這輛展示車的車頭也適合996，」Lagaaij說。「大家忘記的是，我們同時在開發三個版本996、986和概念車。以避免新車發表相隔太久。」當然，總設計師很清楚將996、911和986 Boxster車型共用設計的風險，但其他方面的考慮更為迫切。「拯救公司是當務之急。」

新的零組件共享概念影響到涉及前端的每一個部門從懸吊到電子系統、車身和整體包裝。Achleitner說：「原訂計畫目標是兩部車加起來銷售至少3萬輛，且有良好的銷售報酬率。這也是決定於1996年推出Boxster的原因，比1997年推出的996早一年。而這個計畫是成功的：996世代保時捷911每年的銷量皆超過3萬輛，總銷量介於5萬至6萬輛。

在公司內部，996的新概念或新設計從未受到任何批評，整合指示燈/方向燈的車頭燈組合樣式和效果，反倒是在之後幾個月才受到媒體批評。這讓設計師們大吃一驚，因為不久前，這種設計才剛在Boxster概念車上受到廣大的讚賞。Lagaaij解釋道：「這個設計是完全獨特的：僅一個模組就具備五種功能，而且價格合理，在裝配線上只需花幾分鐘便能完成安裝。」

保時捷996世代的911推出相當多樣的版本可選擇，包括911 GT1賽車的道路版本。（圖：Porsche提供）

1998年4月，敞篷車車型也加入996的陣容，其配備了一個完全電動的頂篷，可以在20秒內升起或下降。關閉時，頂篷會收進一個金屬蓋板之下，不再需要以往的軟式帆布罩設計。大約六個月後，保時捷接著推出四輪驅動的911 Carrera 4，有Coupe和Cabriolet兩種版本。

兩款車型皆使用基本版911的車身。這款四輪驅動的Carrera和2000年1月推出的911 Turbo（四輪驅動，極速305km/h，搭載最大馬力達420ps的雙渦輪增壓引擎），從一開始就是產品組合規畫的一部分。Achleitner補充道：「在996的設計中，我們將中央傳動拱道做得夠大，能容納得下四輪驅動系統。由於共享零組件，Boxster也有同樣的設計，雖然我們沒出過全輪驅動版本的Boxster。」

四輪驅動的保時捷911 Carrera 4 使用基本版911的車身。（圖：Porsche提供）

雖然Turbo和Carrera 4車型是事先計畫好的，但1999年5月推出的911 GT3可謂是偶然出現的作品：由於賽車 法規的變化，保時捷在911的基礎上打造了一款動力達360 PS的車款，除了作為合法的道路認證車輛，也作為911 Carrera RS的接班人。

「起初，這部車的銷量與銷售額並不亮眼，」Achleitner承認道。「但911 GT3象徵一個獨立品牌的建立。因為有了996世代的911 GT3，我們在日常用911和源自賽車運動的公路車之間建立了明確的區別。」2001年1月，保時捷在911 Turbo的基礎上推出911 GT2，搭載3.6升水平對臥引擎，輸出動力達462ps，這是第一款將陶瓷煞車作為標配的車型。

1999年5月因應賽事法規推出的保時捷911 GT3動力達360ps，亦是911 Carrera RS的接班人。（圖：Porsche提供）

996世代於2002年進行了重新設計，排量增加到3,596cc，動力也提高至320ps。 911 Targa和911 Carrera 4S Coupe加入了996系列陣容，並採用了911 Turbo的寬車體。2003年，保時捷推出敞篷的4S，並於隔年2004年追加推出Turbo的敞篷版，以及限量的911 Carrera Coupe「保時捷911 40周年特別版」，動力345ps、配備運動化懸吊和電動天窗。從2005年開始，Turbo S有450ps的雙門跑車和敞篷車型可供選擇。在過去，前幾代保時捷911從未像996一代出現過如此多樣的版本選擇。2005年後，保時捷售出了約17萬5000輛的996。