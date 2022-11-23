比亞迪官宣全車系漲價 意在年末搶單

比亞迪位於上海一家商場裡的旗艦店。(記者林宸誼／攝影)

當中國汽車 業內在猜測繼賓士之後，誰將成為下一家跟進特斯拉 降價的車企時，比亞迪23日突然「反向操作」，宣布旗下新能源車型的王朝、海洋及騰勢的價格，上漲人民幣2,000元到6,000元不等，並在調價公告中強調，2023年1月1日之前付定金簽約的客戶不受此次調價影響。

財聯社報導，對於比亞迪的「逆勢調價」，行業分析人士表示，自從新能源車國補退出進入倒計時後，大多數車企、經銷商都藉勢開展了一波「國補促銷」，比亞迪此番提前宣布漲價，其實也是希望帶來年末「搶單」的效果。

比亞迪解釋稱，新能源汽車購置補貼政策將於2022年12月31日終止，在此之後上牌的車輛國家將不再給予補貼，同時下半年以來，電池主要原材料價格大幅上漲，漲價是受以上兩個主要因素影響。

在消費端，將於12月31日退出的新能源汽車補貼政策，理論上將致單車價格上漲人民幣4,800元至1萬2,600元不等；在上游原材料端，雖然11月23日電池級碳酸鋰的價格出現了每噸人民幣5,000元的下調，但依然處於每噸人民幣62.5萬元的高位。雙重因素相加下，比亞迪此時官宣的漲價似乎合情合理。

比亞迪調價公告中有關客戶購車時間的表述，「暴露」此次調價的真實意圖。在公告中，比亞迪強調：2023年1月1日之前付定金簽約的客戶不受此次調價影響。

一位比亞迪經銷商銷售人員證實，全車系都漲，具體上漲多少還要等廠家通知，可能會在年底之前就把指導價切換過來，但現在訂車肯定還是上漲之前的價格，年底前提不到車也不受影響。

比亞迪的操作與一年前特斯拉的操作，幾乎如出一轍。去年11月19日，特斯拉官宣中國國產Model 3後輪驅動版漲價人民幣1.5萬元；五天之後的11月24日，特斯拉再次上調了國產Model 3/Y的售價，兩款車型均上漲人民幣4,752元。

儘管特斯拉官方並未對接連兩次的調價作出說明，僅表示「此為補貼後起售價，由補貼前起售價扣除預估2022年新能源汽車補貼金額得出」，但行業普遍認為，特斯拉的操作，與2022年新能源汽車補貼退出30%的政策密切相關。

對於比亞迪宣布漲價，乘聯會秘書長崔東樹認為，今年年末不僅不會出現大範圍的新能源車降價潮，反而有可能出現一輪漲價潮，明年新能源國補即將退出，先降價後提價會讓車企處於被動位置，不利於銷售的開展。

行業分析人士看來，比亞迪此次調價的時間節點把握的非常好，既充分把握了國內消費者'買漲不買落'的消費心理，利用今年剩下的一個多月搶得更多訂單，又透過提前釋放漲價信息，為明年年初的銷售做準備，最終保證明年國補政策退出後第1季交付的平穩過渡。

就在比亞迪宣布將於明年1月1日全車系調價的當日，極氪智能科技副總裁趙昱輝回應稱，目前極氪不會跟風做價格調整。

另位某自主傳統車企高層坦言，當初車型上市時的定價就比較低，賣一輛虧一輛，雖然原材料漲得這麼兇，但只有在銷量上來了才敢漲價，否則漲價會對市場端非常不利。”