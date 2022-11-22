加拿大偷車賊的最愛 Lexus RX的盜竊率達6.4%

美規Lexus RX。（取材自Lexus）

從一個地區的車輛失竊情況，大概就可以看出當地流行什麼樣的車款，畢竟市場上流通廣泛的車款，不論是脫手或是拆下零件販售都比較有賺頭，而對於某些光靠廠徽就可以防盜的品牌，自然就很難成為竊賊的目標。

根據致力於減少車輛犯罪和保險 欺詐的非營利組織Équité Association公布的數據，加拿大 當地的偷車賊最喜歡2016-21款式的HONDA CR-V ，而2016-21款式的Lexus RX和2015-20款式的Ford F-150則位居第二和第三位。

Honda CR-V。（取材自Honda提供）

但深入研究這些數據，雖然CR-V被偷的數量最多，但也是因為有高達23萬6550輛的CR-V有保險資料，以失竊的4117輛數字來看，盜竊率為1.7%。但加拿大保險局的數據庫中僅記錄了3萬4560輛的2016-21款式的RX，盜竊率達到驚人的6.4%，平均每16輛就有1輛遭到偷竊。

第四代小改款Lexus RX。（記者陳立凱／攝影）

Lexus唯一可以感到安慰的是它是自家品牌唯一入榜的車款，而Honda除了CR-V是偷車賊的菜外，包含Civic及Accord也都名列前十大失竊車款名單。反觀Honda CR-V的主要競爭對手TOYOTA RAV4，雖然高居今年加拿大最暢銷汽車排行榜第三位，但在被盜汽車排行榜上卻僅排第十位。