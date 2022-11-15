2022年賓士Mercedes-Benz C-Class 榮獲IIHS最高安全獎

2022 Mercedes-Benz C-Class榮獲IIHS Top Safety Pick+殊榮。（圖：Mercedes-Benz）

公路安全保險 協會(IIHS)近日授予賓士2022 Mercedes-Benz C-Class最高安全Top Safety Pick+的獎項，IIHS表示全新改款的C-Class已經滿足了最高獎項的所有要求，提供了兩種頭燈和兩種不同的前方防碰撞系統。

今年開始，要獲得Top Safety Pick+的評價，必須在六項IIHS的撞擊測試評估中得到「Good」評等，包括駕駛側正面偏位小區撞擊、副駕側正面偏位小區撞擊、正面偏位小區撞擊、原始車側撞擊、車頂強度和頭部支撐測試。

此外，車輛還必須配備前方防碰撞系統，該系統在車對車和車對行人的評估中獲得「Advanced」或「Superior」評級。最後，車系還必須標備「Good」和「Acceptable」的頭燈組，才能得到「Top Safety Pick+」的評價。

2022 Mercedes-Benz C-Class榮獲IIHS Top Safety Pick+殊榮。（圖：Mercedes-Benz）

IIHS對 C-Class標準靜態LED頭燈給予了很「Good」的評級。在智慧數位照明套件內的主動轉向頭燈被評為「Acceptable」。

C-Class的主動煞車輔助和前方防碰撞系統，在車對車的評估中獲得了「Superior」評級，在日間車輛對行人的評估中獲得了「Advanced」評級。同時，具有路口車流辨識的主動防撞輔助系統、在兩項測試中都獲得了「Superior」的評級。

先前IIHS公布了2022年獲得最高獎項的車輛，今年則由現代汽車 集團位居榜首。

從2023年開始，IIHS 將為其測試引入更嚴格的標準。更新的側面碰撞測試將以更高的速度和更重的障礙物進行測試。此外，還將進行一項新的夜間行人防撞測試。