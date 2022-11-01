大通膨時代 新車29%、中古車52%漲幅 遠高家庭收入中位數

研究顯示，中古車價格在2019年8月至2022年8月期間上漲了52%，而新車價格上漲了近29%。同時期，美國家庭收入中位數僅僅增長了13%。(取材自Toyota)

近年來由於疫情肆虐、俄烏戰爭開打所產生的全球通貨膨脹和生產供應鏈 問題，也造成汽車 的價格不斷上漲，不僅僅是影響到新車價格，因為車輛供不應求，甚至連中古車價也反常的飆升，逐漸汽車交易變成了一個對消費者十分不利的市場。

美國汽車搜尋網站《iSeeCars》做了一項研究來探討這幾年車價漲幅的關係。根據這項研究顯示，中古車價格在2019年8月至2022年8月期間上漲了52%，而新車價格上漲了近29%。同時期，美國家庭收入中位數僅僅增長了13%。

Honda CR-V也從19,599美元漲到30,193美元。(取材自Honda)

這意味著在三年的時間裡， 中古車的負擔能力下降了 26.7%，而新車的負擔能力下降了 13.3%。

以《iSeeCars》網站上列出的圖表為例，2019 年新款Nissan Frontier的售價為 27,146美元，而2022年的售價為39,833 美元。中古車市場的情況更糟，一輛使用三年的Toyota Camry的價格從2019年的16,548美元上漲到2022年的27,404美元。

在熱門的中古SUV市場也是如此，Jeep Compass從15,706美元漲到 25,605 美元，Honda CR-V也從19,599美元漲到30,193美元，Toyota RAV4從20,534美元漲到32,056美元。

Toyota RAV4從20,534美元漲到32,056美元。(取材自Toyota)

《iSeeCars》執行分析師 Karl Brauer 表示：「由於供應鏈短缺和需求增加，新車和中古車價格上漲超過了收入漲幅。但人們仍然需要更換他們的車輛，因此導致負擔能力下降。這也意味著消費者頭期款金額變少，需要延長的貸款 期限並支付更高的利率，要不然就是放棄他們最初想要的車型改選更低階車型。」

汽車負擔能力指數的計算方法是將家庭收入中位數與通過典型汽車貸款利率和條款（新車貸款60個月，中古車貸款36個月）為汽車融資的理想收入進行比較。《iSeeCars》假設汽車占比不應超過家庭年收入的10%。