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韓系「Made in USA」電動車登場 現代工廠喬州正式動土

記者黃俐嘉／即時報導
Hyundai Motor Group現代汽車集團在美國喬治亞州布萊恩郡Savannah的全新電動車工廠 (HMGMA) 在25日舉行動土儀式。(取材自Hyundai、Kia)
Hyundai Motor Group現代汽車集團在美國喬治亞州布萊恩郡Savannah的全新電動車工廠 (HMGMA) 在25日舉行動土儀式。(取材自Hyundai、Kia)

Hyundai Motor Group現代汽車集團在近年來所發行的純電動車，不論是在自家南韓市場，抑或是銷量極為重要的歐美地區皆獲得消費者好評，只是當需求一多之下便使得供應端愈趨緊迫，HMG集團本身亦了解這項弱點因而極力促成在美國當地新建工廠之計畫。就在看似一切順利的策略，卻在8月中由美國總統拜登簽屬通過的《降低通膨法案》（Inflation Reduction Act）而出現了異動。

現代汽車集團選在喬治亞州布萊恩郡 (Bryan County) Savannah一個佔地約1,183萬平方公尺的廠址後，按照計畫本來要在2023年初才會開始動工，然而，在不利於自家電動車於美國銷售的《降低通膨法案》生效後，讓現代汽車集團內部迫不得已提前興建這座名為Hyundai Motor Group Metaplant America (HMGMA) 的全新電動車工廠，並選擇於美國時間25日舉行了動土儀式。而現代汽車集團也為其投入了55.4億美元，未來將針對旗下三品牌Hyundai、Kia與Genesis的電動車量產與電池的製造。

Genesis GV60。 (取材自Genesis)
Genesis GV60。 (取材自Genesis)

由於要符合《降低通膨法案》中電動車稅務補貼的條件包括了車輛需在北美生產組裝，以及電池組所需關鍵礦物材料必須有至少40%來自美國或與美國有簽署FTA自由貿易協定的國家。但上述條件對於現階段全部都在南韓量產的Hyundai、Kia、Genesis電動車而言相當不利，HMGMA才因此得以提早動工，並預計在2025年上半年開始量產「Made in USA」的韓系電動車，而原廠也計畫屆時每年產量將可達到30萬輛，期望現代汽車集團在2030年時於美國市場所售出的電動車達到至少84萬台。

受到美國《降低通膨法案》影響，讓現代汽車集團在美國的全新電動車工廠被迫提前動工興...
受到美國《降低通膨法案》影響，讓現代汽車集團在美國的全新電動車工廠被迫提前動工興建。(取材自Hyundai)

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