美型性能轎跑Kia Stinger 傳將在2023年4月停產

韓媒報導，Kia Stinger將在2023年4月停產。(取材自Kia)

說到南韓 品牌近年來最好看的GT轎跑車，Kia Stinger肯定是榜上有名，自2017年推出以來，便以亮麗的外型、不俗的質感以及合適的動力配置在市場打響名號，不過隨著時間的推移和產業轉型，這輛GT性能轎跑被韓國媒體證實，將在2023的4月份正式停產。

南韓媒體「Auto Times」報導，Kia計畫在2023年4月完全停止生產Stinger。Stinger停產的主因是銷量不佳，加上Kia的電氣化戰略必須做取捨。2022年1月至9月，Stinger在韓國的銷量僅1499台，是整個Kia車系中最低的。與去年同期相比下降了39.1%。Stinger從2017年5月發表後一直至今年9月，在韓國累計銷量為2萬3657台。

至於在美國市場方面，截至去年為止平均每年的銷量為1萬3000台，但今年1月到8月銷量急劇下降至6189台。其中僅有兩個月份銷量超過1000台，對於一輛平均每年售出超過1萬3000台的汽車 來說，降幅十分明顯。

在其他市場方面，Stinger在澳洲就賣得非常好。(取材自Kia)

回頭看來，像Stinger這樣物有所值的性能轎跑產品可說是愈來愈少，但卻迫於現實而停產也更加令人難過。當然，Stinger在其他市場的情況看起來似乎還未病入膏肓。例如，Stinger在澳洲 就賣得非常好。

但儘管銷量不佳，Kia並沒有放生Stinger這項產品。不僅有著中期改款，韓國和美規版本也更換了動力配置，捨棄2.0T動力，取而代之的是排量提升的2.5T，動力也提升至300hp/43kg-m。此外，配備3.3升V6雙渦輪增壓的旗艦車型可提供368hp/53kg-m的動力。搭配八速自排變速箱，也保留了後輪驅動和全輪驅動兩種配置。

Stinger內裝在中期改款後也有升級。(取材自Kia)

車身和輪圈也都有一些輕微外觀變化，新增了更大的7吋數位儀表(標準版4.2吋LCD螢幕配雙環儀表)和用10.25吋中控螢幕。對於美國市場，Kia還推出了Stinger Scorpion特別版，帶有各種黑色裝飾套件、車室內使用類碳纖維飾板以及可選的黑色或紅色Nappa皮革。

其實在去年的7月份，就有傳言稱Stinger將在今年第二季停產，但這件事並沒有發生。但今年初Kia設計總監Karim Habib表示，旗下電動性能旗艦EV6 GT具有「Stinger精神」，這可能就暗示著ICE轎跑Stinger最後的命運。