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看到美電動車商機 鴻海MIH執行長：2、3年內年產10萬輛

記者黃有容／美國華府即時報導
MIH執行長鄭顯聰。（記者黃有容／攝影）
MIH執行長鄭顯聰。（記者黃有容／攝影）

外貿協會美國台灣形象展在美東時間日前於華盛頓盛大開幕。鴻海推動的MIH電動車開放平台執行長鄭顯聰表示，美國剛通過的通膨削減法案(IRA)，對電動車減稅範圍擴大，會是很大商機， 希望在美國2到3年內能做到年產10萬輛的目標；更重要的是，要找到好的人才，「現在誰找到人才，誰才是老大」。

鄭顯聰表示，開發一輛車需要18到24個月，由於美國的通膨削減法案，和美國合作最好的機會是2025年；他也表示，MIH專注於ODM，沒有特別推品牌，在美國至少每年要生產10萬台，才具有經濟效益。

鄭顯聰指出，美國總統拜登目標2030年電動車將占新售車五成以上，美國市場一年生產1700萬輛，一半是850萬輛，MIH只要拿下1%，就是8萬輛，因為看好美國市場機會，因此這次才特別把Model E運抵美國台灣形象展；他說，SUV、皮卡等大車是美國主流，Model E是歐洲賓尼法利納設計外觀的大型轎車，內部電機、電池系統則採用台廠，「有一顆台灣的心」，對他們來說意義很大。

鄭顯聰也說，汽車體積大，因此必須要營運本土化，MIH在密西根有設計中心，也在俄亥俄州和威斯康辛州有生產基地，將建立在地供應鏈，預計可以帶動100家供應鏈體系，例如車座椅、沖壓大型件等就近發展，電池、PCB電子等可以從台灣運來。

鄭顯聰同時提到台灣廠商的機會，他認為軟體需求仍大，不能只專注於硬體，例如車子相關的AI、自動駕駛等，智慧電動車三個月就要升級服務軟體，都是台灣賺錢的機會，要抓緊機會和矽谷新創產業連結與合作。

不過，鄭顯聰強調，美國最大的挑戰是人才，「現在誰找到人才，誰才是老大」，因此他對MIH的KPI甚至不是關鍵績效指標（key performance indicators），而是關鍵人才指標（key people indicators）。

電動車 供應鏈 俄亥俄州

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