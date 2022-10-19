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4個月來自駕車11宗死亡事故 10人開特斯拉

編譯孫梁／綜合19日電
政府數據顯示，今年5月中旬至9月的四個月內，全國11宗與自動駕駛車有關的交通死亡事故中，10宗涉及特斯拉車。( 美聯社)
政府數據顯示，今年5月中旬至9月的四個月內，全國11宗與自動駕駛車有關的交通死亡事故中，10宗涉及特斯拉車。( 美聯社)

全國公路交通安全管理署(NHTSA)18日公布新建資料庫的數據顯示，今年5月中旬至9月的四個月內，全國11宗與自動駕駛車有關的交通死亡事故中，10宗與特斯拉車有關。

NHTSA的新資料庫是專門紀錄自動駕駛車的交通事故，以便對自動駕駛系統的安全性進行全面評估。由於自動駕駛車不斷增多，僅特斯拉車在美國就超過83萬輛，因此NHTSA要求廠家報告自動駕駛車發生的所有交通事故，顯示對自動駕駛新技術安全性能的重視。

但四個月的11宗死亡事故尚不確定是自動駕駛技術的缺陷，還是駕駛員的操作失誤造成的。第11宗死亡的事故涉及一輛福特小貨車，在公司按規定迅速報告事故後，發現這輛小貨車的部分自動駕駛系統沒有安裝。

致命車禍中有四起是撞上摩托車，其中佛羅里達州兩起，加州和猶他州各一起。交通安全維權組織說，在啟用自動駕駛輔助系統的特斯拉車事故中，摩托車手的死亡在增多。

非營利的「汽車安全中心」執行主任布魯克斯(Michael Brooks)表示，2016年出現自動駕駛系統的問題以來，NHTSA光在調查但沒有行動，「特斯拉遵守安全法規的表現不佳，傷害了無辜者，而NHTSA卻無動於衷，我們還要看到多少摩托車手喪命？」

NHTSA今年6月公布了去年7月至今年5月15日發生的自動駕駛車交通事故，顯示六人喪命，五人重傷，死者中五人與特斯拉車有關，一人涉及到福特車。事故發生時，這些車都開啟了自動駕駛輔助系統。

特斯拉的交通事故似乎較高，因為特斯拉車是使用遠程信息處理系統監督車輛，將發生的車禍實時傳回。而其他車廠則沒有遠程信息處理的能力，發生車禍後報告較慢，或者可能不報告。

與全國的交通死亡事故相比，自動駕駛車的死亡人數其實很少。疫情緩解後公路的車輛增多，去年全國近4萬3000人死於交通事故，為16年來最高。監管部門認為，死亡增多的主要原因是違規駕駛，包括藥癮和醉酒導致的超速和魯莽駕駛。

特斯拉 車禍 加州

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