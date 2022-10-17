跟上國際趨勢？中國發布首個自動駕駛國際標準

圖為百度研發的其中一款無人駕駛汽車。（記者林則宏／攝影）

在中共20大即將開幕前，北京 當局積極展現其科技實力。中國工業和信息化部14日宣布，由中國帶領德國等20多國的專家，制定的第一個自動駕駛國際標準於當日正式發布。該標準涉及場景辭彙、安全評估框架、設計運行範圍、場景分類等項目。

中國汽車 技術研究中心標準化研究所所長王兆表示，該標準明確了測試場景的基本術語、要素構成，為後續建立基於測試場景的自動駕駛測試評價奠定了基礎。場景詞彙標準規範了自動駕駛系統、動態駕駛任務、設計運行範圍及條件等概念。

據央視新聞報導，車輛自動駕駛本質上是由系統或機器代替人類完成部分或全部的駕駛任務。隨著自動駕駛的普及，傳統的汽車測試評價方法，已無法滿足自動駕駛汽車測試評價需求，必須建立基於複雜測試場景的新型測試評價體系。未來中國將不斷完善自動駕駛國際標準體系建設。

王兆強調，中國將堅持開放合作態度，發揮牽頭組織職責，積極分享「中國成果」，主動提出「中國方案」，為國際標準作出「中國貢獻」。

中國工業和信息化部將組織中國汽車技術研究中心等單位，以國際國內標準同步研究、同步制定為原則，加快推進自動駕駛先進技術研發、基礎場景庫建設應用，以及行業測試評價能力建設，持續提升中國在國際標準法規體系建設和產業融合發展方面的參與度和貢獻度。

中共20大新聞中心14日也安排一場主題為「科技賦能」的集體採訪，帶領中外記者前往全球最大的自動駕駛和車路協同應用測試基地—百度 阿波羅科技園，乘坐百度研發的自動駕駛汽車，實際體驗百度在自動駕駛技術的發展成果。

歷經十年研發，百度已先後推出六代自動駕駛汽車。圖為位於北京亦莊的百度阿波羅科技園內展示的歷代自動駕駛汽車。（記者陳政錄／攝影）

百度自動駕駛事業群組副總裁兼首席安全運營官魏東表示，由於中國大陸具備優秀的互聯網基礎，加上擁有龐大的出行數據、公眾對自動駕駛的擁抱、官方提供相對友好的政策環境等條件，他有自信中國未來在全球自動駕駛汽車領域將可居於領先地位。

另外，「中國國際可持續交通創新和知識中心」14日也在北京舉行成立揭牌儀式。中國國家主席習近平特別發表賀信指出，推動全球交通可持續發展、促進全球互聯互通，對保障全球物流供應鏈穩定暢通、推動世界經濟發展具有重要意義。

習近平稱，建立「中國國際可持續交通創新和知識中心」是中國支持落實聯合國2030年可持續發展議程的重要舉措。中方願同各國一道，充分利用「中國國際可持續交通創新和知識中心」平台促進全球交通合作，為推進全球發展倡議、落實聯合國2030年可持續發展議程、推動構建人類命運共同體作出貢獻。