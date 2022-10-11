我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

防隕石撞地球 NASA成功「撞歪」小行星 人類創舉

王力宏停工近1年 出門挑「愛的禮物」近況曝光

中國汽車出口量超越德國僅次日本 躍居全球第2

記者陳言喬／即時報導
中國汽車出口量超越德國躍居全球第二。圖為廣東省廣州市南沙汽車碼頭。（中通社資料照）
中國汽車出口量超越德國躍居全球第二。圖為廣東省廣州市南沙汽車碼頭。（中通社資料照）

今年前8月中國汽車出口量達191萬輛，超越德國，僅次於日本汽車出口量，躍居世界第二。

中通社引進中汽協數據報導，2022年8月中國汽車出口量達30.8萬輛，同比增長65%，這也是歷史上首次超過30萬輛。其中，新能源汽車1-8月出口量同比增長超九成，貢獻了重要增量。　　

報導稱，今年中國汽車出口產業繼續保持高速增長態勢。據海關總署數據，今年1-8月中國汽車出口量191萬輛，同比增長47.5%，這一數字已經接近去年全年的出口量。其中，新能源汽車成為了當之無愧的增長引擎。

據中汽協數據，2022年1-8月中國新能源汽車累計出口34萬輛，同比增長97.4%。　　

從今年前八個月整體情況來看，中國汽車出口量已經超越德國，僅次於日本汽車出口量，躍居全球第二，而且發達國家正成為中國汽車出口的主要市場。

1至8月，中國汽車商品出口金額排名前十的國家分別是美國、墨西哥、日本、比利時、英國、俄羅斯、德國、南韓、澳大利亞和沙烏地阿拉伯。　　

據國際機動車製造商協會（OICA）數據，2002年世界汽車出口量為2210萬輛，中汽協數據，2002年中國汽車整車出口量僅4.31萬輛，在接下來的20年時間裡，中國汽車出口產業實現了飛速發展。　　

英國權威媒體Just-Auto數據，2021年中國汽車出口數量首次突破200萬輛，總量達到201.5萬輛，同比增長101.1%。僅次於日本（382萬輛）和德國（230萬輛），已經成為全球第三大汽車出口國。而且，2021年中國的新能源汽車出口佔全球的1/3，是全球第一大新能源汽車出口國。

汽車 德國 日本

上一則

美研究：民眾輕忽風險 將駕駛輔助系統當自駕用

延伸閱讀

澤倫斯基籲緊急提供防空武器 美將儘速運交NASAMS

澤倫斯基籲緊急提供防空武器 美將儘速運交NASAMS
特斯拉Model Y登上德國9月暢銷寶座 打敗本土車

特斯拉Model Y登上德國9月暢銷寶座 打敗本土車
日本開放外國遊客自由行 熱門景點航線到年底一票難求

日本開放外國遊客自由行 熱門景點航線到年底一票難求
亞洲第一國 馬斯克「星鏈」前進日本 費用這麼算

亞洲第一國 馬斯克「星鏈」前進日本 費用這麼算

熱門新聞

在匈牙利比奧托爾巴吉，一輛蔚來汽車停放在換電站中。新華社

新車在歐洲四國只租不賣 蔚來：不做賠本賺吆喝生意

2022-10-08 16:16
據悉，Rivian執行長史卡林吉在一封信件中說，此次召回是因為某個緊固件「可能扭轉得不夠」，在「極少數情況」中恐完全鬆開。路透

曾被封「特斯拉殺手」 Rivian召回1.3萬輛車

2022-10-08 14:58
特斯拉（Tesla）已開始生產各界期盼已久的電動卡車Semi。(取材自特斯拉官網)

馬斯克宣布生產電動卡車Semi 首輛交付百事公司

2022-10-06 23:07
鴻海將推出新款電動車Model B。（取材自鴻海臉書官網）

鴻海推出新款電動車 Model B外型正式曝光

2022-10-05 23:38
Honda與GM合作的首部純電動車Prologue搶先公布了外觀與內裝照。（取材自Honda）

Honda、GM合作首部曲 全新Prologue純電休旅公開

2022-10-09 02:10
Tesla電動卡車Semi Truck。（取材自Tesla）

特斯拉Semi Truck續航805公里 「有超棒的操控樂趣」

2022-10-10 02:55

超人氣

更多 >
家有光臘樹？農業官員建議砍掉 改種防蟲樹種

家有光臘樹？農業官員建議砍掉 改種防蟲樹種
經濟學人：中國有令人膽寒的治台計畫

經濟學人：中國有令人膽寒的治台計畫
這20項廚房神器 趁亞馬遜會員日可以入手

這20項廚房神器 趁亞馬遜會員日可以入手
詐騙橫行 地產經紀成最大狩獵目標

詐騙橫行 地產經紀成最大狩獵目標
社安金明年漲幅估達9% 400萬兒童也受惠

社安金明年漲幅估達9% 400萬兒童也受惠