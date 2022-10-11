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汽車將供應過剩？瑞銀估歐美車廠明年獲利減半

編譯葉亭均／即時報導
瑞銀估歐美車廠明年獲利減半。（路透）
瑞銀估歐美車廠明年獲利減半。（路透）

華爾街至少兩位分析師預測汽車製造商明年獲利大幅下滑，其中瑞銀（UBS）的分析師更預測，歐、美車廠明年獲利可能「腰斬」，原因是「需求遭破壞」、車輛供應過剩。消息拖累福特、通用等汽車股股價在10日重挫。

由胡梅爾（Patrick Hummel）為首的瑞銀分析師10日在報告中表示，美國與歐洲汽車公司的獲利明年可能下滑50%，因為需求轉弱導致車輛供應過剩；加拿大皇家銀行資本市場（RBC Capital Markets）分析師史百克（Joseph Spak）表示，對汽車產業的2023年預估必須「大幅下修」。

福特股價10日收盤重挫6.9%至每股11.36美元，通用汽車股價大跌3.9%至每股32.29美元，兩家公司股價今年來累計下跌超過47%。投資人早已擔憂汽車產業將面臨許多挑戰，包括供應鏈短缺、成本上揚與消費者手頭拮据，紛紛出脫汽車公司持股。

瑞銀分析師表示：「需求遭破壞不再是個模糊的風險，而是開始成真。」他們對福斯汽車、通用與雷諾的投資評級已下修至「中立」，對福特的評級則調降至「賣出」。

這群分析師說，三年來「空前的」價格和利潤榮景即將突然告終，從現在起的三個月，很快就會開始出現汽車供應過剩的狀況。

至於電動車廠特斯拉，瑞銀和RBC的分析師的看法較為溫和，瑞銀認為該公司會透過降價和運用成本的方式維持「積極」的成長，RBC的史百克則表示，特斯拉做為一家平價電動車業者，中期的布局良好，但同樣要聚焦特斯拉的需求趨勢。

瑞銀分析師表示，由於消費者手頭吃緊，加上汽車庫存增加，使得汽車業者無法將通膨壓力轉嫁。福特汽車在9月就警告說，上揚的成本影響其獲利，當時消息也引發福特股價崩跌。另一方面，歐洲車廠的股票也吐回疫情後的漲勢。

汽車 分析師 股價

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