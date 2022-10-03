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中國吉利集團 收購Aston Martin共7.6%股份

記者趙駿宏／即時報導
中國吉利控股集團2日宣布收購英國豪華跑車廠Aston Martin 7.6%的股份。圖為Aston Martin在英國蓋登的總部外的標誌。(路透資料照片)
中國吉利控股集團2日宣布收購英國豪華跑車廠Aston Martin 7.6%的股份。圖為Aston Martin在英國蓋登的總部外的標誌。(路透資料照片)

中國吉利控股集團2日宣布，已成功收購英國豪華跑車廠Aston Martin 7.6%的股份。如今，吉利集團已經擁有Volvo(78.4%)、Lotus(51%)、Renault Korea雷諾三星(34.02%)、Smart(50%)、Mercedes-Benz(9.69%)和Aston Martin(7.6%)等多家非中國國車廠的股份。

吉利控股集團首席執行官李東輝在官方公告中表示：我們很高興宣布對Aston Martin的投資，並相信憑藉我們良好的業績記錄和技術產品，吉利控股可以為Aston Martin未來的成功做出貢獻。我們期待著探索與Aston Martin接觸和合作的潛在機會，繼續執行其實現長期、可持續增長和提高盈利能力的戰略。

其實，這不是這家中國公司第一次表達對Aston Martin感興趣。早在2020 年，就有關於可能達成交易的報導，不過當時是由現任董事長Lawrence Stroll買下Aston Martin 16.7%股權，金額共1億8200萬英鎊(約2億544萬美元)。

目前吉利持有Aston Martin 7.6%的股份，希望能幫助這間英國豪華跑車廠做電動化轉型。不過吉利所持有的股份還排在董事長Lawrence Stroll(18.3%)、沙烏地阿拉伯公共投資基金PIF (16.7%) 和戴姆勒(9.7%)之後。

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